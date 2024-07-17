ÀÎ¤«¤é¤ª¶â¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿²æ¤¬²È¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¿ÍÀ¸Å¾Íî¤·¤Æ¤â¡¢Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤¬Áþ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¿¤ª¤Á¤ª¤Á»à¤Í¤Ê¤¤¡Ê2¡Ë
ÆñÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º£¤Ç¤³¤½å«¤Î¿¼¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÎ¤ÏÉã¤òËÜµ¤¤Çº¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡¿¤ª¤Á¤ª¤Á»à¤Í¤Ê¤¤¡Ê1¡Ë
Éã¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤Ç¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¶ËÉÏÀ¸³è¡£Êø²õÀ£Á°¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹¬¤»¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡ª
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç¤¹¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉã¤ËÅð¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔ±¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Î¤¿¤à¤é¤¢¤ä¤³¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¿Æ¤«¤é¾Íè¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢´õË¾¤Î¿ÊÏ©¤âÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢²ÈÂ²¤ÎÉü³è¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¿¤à¤é¤¢¤ä¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ª¤Á¤ª¤Á»à¤Í¤Ê¤¤¡Á¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Î²È¤ÇÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¿¤à¤é¤¢¤ä¤³¡¿¡Ø¤ª¤Á¤ª¤Á»à¤Í¤Ê¤¤¡Á¼Ú¶â¤À¤é¤±¤Î²È¤ÇÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡Á¡Ù