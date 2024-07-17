ÂçÊª¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¤Ê¤¼¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¡©¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¥¾¥Ã¡Ä¡ÖËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ò¤É¤¤¡×
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô173Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼´ë²è¤Ç¡Ö¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¡Ö°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡È°¦¡É¤Ê¤ó¤Ç¡£¸À¤ï¤ó¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¤¤Ä¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥Á¤Ë¶µ¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£Ìµ»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤³¤¤¤Ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤¤¤¯¤ó¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£