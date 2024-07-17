¿ä¤·¥Ë¥ã¥ó¥³ÍÍ¤¬Æ±Î½¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ø!? µÙÆü¤Î¥Í¥³¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±ßÚÎö¡ª


40ºÐ¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿È¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤±¤É¥«¥ï¥¤¥¤¥­¥ã¥é¤Ë¼ó¤Ã¤¿¤±¡ª¡¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤­¡£¡Ê1¡Ë

40ºÐ¤Ç¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆÈ¿È¤Î¾®Ï©»°µ®¡Ê¤ª¤¸¤ß¤Ä¤¿¤«¡Ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²ÝÄ¹¤ÎÌò¿¦¤Ë¤Ä¤­¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç»Å»ö¤â¥Ç¥­¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ½÷»Ò¼Ò°÷¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¡£¤½¤ó¤Ê¾®Ï©²ÝÄ¹¤Ë¤Ï¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡ª ÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¼þ°Ï¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¿¦¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µï¸õÃæ¤Î±ù¤Ã»Ò¡¦¿¿½ã¤Ë¤â±£¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈºÇ¿ä¤·¥­¥ã¥é¡Ö¥Ñ¥°ÂÀÏº¡×¤ËÌþ¤ä¤·¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

À¤¤òÇ¦¤Ó¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤ò°¦¤Ç¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤­¡£¡Ù¤ò15²óÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂè7²ó¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥Ä¥È¥àÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤­¡£¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Éô²¼¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¡ª


¾®Ï©²ÝÄ¹¤ÏµÙÆü¤Ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤¡£


¤¸¤ã¤¢²¶¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ§Ã£¤Î¤È¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è


¥Ë¥ã¡¼¥ó


¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌÄ¸Í¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¦¤È¤Ï


¿ä¤·¥Ë¥ã¥ó¥³ÍÍ¤ÎÆ¨¤²Àè¤Ï¾®Ï©¤µ¤ó¤Î¤Ò¤¶


¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÅ¹¤ËÍè¤¿¤ó¤À


¤ª¤ì¤Ï¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤¬


Ãø¡á¥Ä¥È¥à¡¿¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¤¬¤ª¹¥¤­¡£¡Ù