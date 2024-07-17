7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë7»þ54Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¤ÏÄ¶¿Íµ¤¼Ô¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¼Õºá¤Îº×Åµ¡ª
¢£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤ Ä¶¿Íµ¤¼Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
¾Ð¥³¥éÌ¾Êª¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤ÏÄ¶¿Íµ¤¼Ô¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ÏÌ¼¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¼ºÇÔ¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡õ¶áÆ£Àé¿ÒÉ×ºÊ¤Ï¶áÆ£¤¬ÂÀÅÄ¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ä¹½£ÎÏ¤ÏÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÂçÃÀ¤ÊÂç±³¤ò¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª
¢£Åìµþ23¶è ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÎ¹
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ØÍè¤¿¿Í¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò¤ÈÀö¤¤Î®¤·¤¿¤¤±øÅÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÎ¹¡£º£²ó¤ÏËÏÅÄ¶è¤Ç¼èºà¡ª
Èà½÷¤È°ì½ï¤Ëµï¤¿¤¯¤Æ½¢¿¦¤ÎÆâÄê¤ò½³¤Ã¤¿ÃËÀ¤ä¥·¥«¥´¤«¤éÍè¤Æ²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤«¤é°Õ³°¤ÊÅ¾¿È¤ò¤·¤¿½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ï¡ª¡©ÃÑ¤º¤«¤·¤¤²áµî¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤ÏÀä·Ê¡ª¼¯»ùÅç¸©Í¿ÏÀÄ®¤Ø¡ª
º£²ó¡¢Ìð¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç¸©Í¿ÏÀÄ®¡ª
¥è¥í¥ó¥Ö¥ë¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈþ¤·¤¤³¤¤ÈÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Í¿ÏÀÄ®¡£ÀéÍÕ¸©¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿77ºÐ½÷À¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¾®³ØÀ¸¤äÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ëº§¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÃ«¥í¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿80ºÐ½÷À¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È³Ú¤·¤¤Ä®¿Í¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¡ÚMC¡Û½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¡¦»°Âð·ò¡¦¼ãÄÐÀé²Æ ¢¨½çÉÔÆ±
¡Ú¥í¥±¥²¥¹¥È¡Û¥¢¥ó¥ß¥«¡¦ÌÚÂ¼Úå¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¦¾®Åç¤è¤·¤ª¡¦¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡¦½ÂÃ«Æäºé¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¡ÊTHE ALFEE¡Ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂÀÅÄ¡õ¶áÆ£Àé¿ÒÉ×ºÊ¡¦µþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¡¦¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¦ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¦Ä¹½£ÎÏ¡¦Ê¡¸¶ÍÚ¡¦¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡¦¤ä¤¹»Ò¡¦²£ß·²Æ»Ò ¢¨½çÉÔÆ±
¢¨¤è¤ë7»þ54Ê¬¡Á8»þ00Ê¬¤Ï°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯