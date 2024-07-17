¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ö¥á¥À¥ë¸õÊä¡×¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Û¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦¹¾Â¼Èþºé¡¡Éã¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¶âÈ±ÊÑ²½¡É¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë¤Ï¡ØÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ù¤Ë¡×
¹¾Â¼Èþºé
¡¡6·î24Æü¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¡¢¹¾Â¼Èþºé¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Éã¤Î¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿³È½È½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìËÜ¾¡Éé¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£Íè¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÈþºé¡£¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤È¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò¡¢¹¨Æó¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï»ØÆ³¼Ô¤À¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¹§»Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥Ú¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢·»¤Î¾ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¥¨¥Ú¤ÎÁª¼ê¤Ç¼Ö°Ø»Ò¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢Äï¤ÎÎ¿Ê¿¤µ¤ó¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°°ì²È¡É¤À¡£¹¨Æó¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤ÎÈþºé¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤âºÊ¤â¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¯À©Åª¤Ë·õ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èþºé¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤ÏÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¶á¤¯¤Î¹â¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¶µ¼¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÍ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Í·¤ÓÄøÅÙ¤Ë¡Ø¤¨¤¤¡¢¤¨¤¤¡ª¡Ù¤È¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤³¤í¡£Åö»þ¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ì¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ë¶¯¤¤¥³¤â¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤âÁ´Á³¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÈþºé¤Ï¸ø±à¤Î±ÀÄô¤ä¡¢ËÀ¤òÅÐ¤Ã¤¿¤ê·ã¤·¤¤Æ°¤¤ÎÍ·¶ñ¤¬Âç¹¥¤¡£¼«Å¾¼Ö¤âÊä½õÎØ¤Ê¤·¤Ç°ìÈ¯¤Ç¾è¤ê¡¢·»Äï¤È°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë³°¤ÇÍ·¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¥³¡×¤ÈÉã¤ÏÉ¾¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ï¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¡Ù¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èþºé¤Ë¡¢¤¢¤ëÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2009Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°³¦½é¤È¤Ê¤ëÂÀÅÄÍºµ®¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¨Æó¤µ¤ó¤ËJOC¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¡£2009Ç¯¡¢°ì²È¤ÏÅìµþ¤Ø½»¤Þ¤¤¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡ÖÈþºé¤ÏÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¨¥Ú¤â¾¯¤·¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èþºé¤¬»ä¤Î¿¦¾ì¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î»î¹ç¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡¾ÞÉÊ¤Î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥µ¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤¬¿¦¾ì¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Èþºé¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡ØÍß¤·¤¤¤Ê¤éÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èþºé¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»ä¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ¥¾¡¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ø¥¦¥µ¥Ó¥Ã¥Á¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èþºé¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ì¤È¥¨¥Ú¤Ï·õÀè¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¡£¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡È»Â¤ë¡ÉÆ°¤¤ÇÂçÃÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤è¤ê¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Èþºé¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ëÅ¾¸þ¸å¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¹âÅèÍý¼ÓÁª¼ê¤È¸þ¹¾ºÌ²ÀÁª¼ê¤À¡£Èà½÷Ã£¤Ï½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤³¤½Èþºé¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¡È3ÈÖ¼ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¡¢Èþºé¤Ï°ìÅÙ¡¢ºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤ÆÎý½¬¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈþºé¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤Ç¤â¾Íè¡¢¹âÅè¤µ¤ó¤È¸þ¹¾¤µ¤ó¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Èþºé¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¡£Èþºé¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿Ê³µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Î·ë²Ì¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥·¥Ë¥¢¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢U¡Ý17À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤â2Ç¯Ï¢Â³¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÈþºé¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿Èþºé¤ÏJOC¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÎÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¹â¹»¤ÏÄÌ¿®À©¤òÁª¤ó¤ÇÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î¸å¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¡£¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï¥±¥¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ«¤Ï6»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÁö¤ê¡¢Îý½¬¤ò½ª¤¨¤ÆÌë¤Ï22»þ¤Ë¤Ï¿²¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿Èþºé¤ÎÀ³Ê¤¬¡¢µØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈà½÷¤òÄÉ¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í13°Ì¡¢ÃÄÂÎ5°Ì¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤ÏºÇ¹â°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èþºé¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ØÉé¤±¤¿¡Ù¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¾Ð´é¤â¤Ê¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÉ¸¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ØÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¡¢Èþºé¤ÏÎý½¬¤òµÙ¤ß¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÈþºé¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÈ±¤â¡¢¤³¤Î»þ¤Î¿É¤¤»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¤Ä¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤òÁ°¸þ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¸å¡¢Èþºé¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ñÌ£¤Î¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÈþºé¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬Èþºé¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤Ê¤ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²÷¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþºé¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´ë¶È¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼èºà¤Ï¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´Í¥¤·¤¤¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈþºé¤Î¶¯¤µ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¹¨Æó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈþºé¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´Ú¹ñ¿Í¤Î¥ê¡¼¡¦¥¦¥Ã¥Á¥§¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤ò¶â¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¡¢º¬ÀÏÀ¤Ç¶µ¤¨¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê´Ú¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¸¥§¥í¡¼¥à¥°¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢Ë«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£¶µ¤¨¤ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈºÙ¤«¤¤Æ°¤¤È¶î¤±°ú¤¡£¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹¶·â¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£À¤³¦¤«¤é¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Èà½÷¤È¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èþºé¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤Ã¤È²¿¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÈà½÷¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦»ä¤¬¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜ¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦Í¥¤·¤¯ÏÃ¤¹¹¨Æó¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ëÀè¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èþºé¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£