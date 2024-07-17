¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¡×¤È¤Ï
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤¹¤ëÃËÀ¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£°¦¤¹¤ëÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ã²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë
¸òºÝ¤¹¤ëÃËÀ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬·ö²Þ¤ä¸À¤¤Áè¤¤¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·°ìÃ×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÊìÀ¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤ÊÈà½÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà»á¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤é°¦¤¹¤ëÃËÀ¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÃÅ¬ÅÙ¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð½÷À¤ÎÊý¤¬´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¤¤Ã¤ÈÃËÀ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿È¤â¿´¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´Å¤¨¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÌÜÉ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
°¦¤¹¤ëÃËÀ¤¬¾Íè¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¡Ö¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¤¹¤ëÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÃËÀ¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡¢°¦¤¹¤ëÃËÀ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Îº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¹û¤ìÄ¾¤·¤Á¤ã¤¦¤Í¡£ ËÜÌ¿¤ÎÃË¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÈà½÷¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÊýË¡