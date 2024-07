関連リンク

個性様々なアーティストが所属するレーベルプロダクション「コドモメンタルINC.」が、作家としても活躍するハシバタカナリ(ex. this is not a business)の所属を発表。さらに、ハシバタカナリがプロデュースし、コドモメンタルINC.がマネジメントする新グループ「丑03-USHIMITSU-」(読み:ウシミツ)の始動を発表した。所属メンバーのオーディションも開催されるとのことだ。