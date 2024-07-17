¥«¥é¥Î¥¢¤¬ËÜÆü7·î17Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ÖBOMB¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£

¢¡¡Öboo-boo¡×MV

ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖBOMB¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ËÌ¥¤»¤ë¡¢Á¯Îõ¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëEP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢CX·Ï¡Ø´ñÀ×ÂÎ¸³! ¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡ÙED ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Í¤à¡×¤ò»Ï¤á¡¢È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î³ëÆ£¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖÉ÷¼Ù¤Ã¤Ô¤­¡×¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖDNA¡×¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î±Ê±ó¤ò´ê¤¤²Î¤Ã¤¿¡Öboo-boo¡×¡¢¥«¥é¥Î¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÎø°¦¥½¥ó¥°¡Ö°¦¤Ç¤¿¤·¡£¡× Á´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿EP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¡Öboo-boo¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢Çß±«¤Î²­Æì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£»£±ÆÅöÆü¤Ï±«ÌÏÍÍ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ñºÝÄÌ¤ê¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢²­Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É²­Æì¤òËþµÊ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£



New Digital EP¡ÖBOMB¡×

2024Ç¯7·î17Æü Release.
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://karanoah.lnk.to/BOMB

M1.¤Í¤à
M2.É÷¼Ù¤Ã¤Ô¤­
M3.DNA
M4.boo-boo
M5.°¦¤Ç¤¿¤·¡£

¡ã¥«¥é¥Î¥¢ Presents Log Book Fest. -Vol.1-¡ä

2024Ç¯7·î26Æü
²ñ¾ì ½ÂÃ«eggman
³«¾ì / ³«±é 18:00 / 18:30
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Half time Old¡¢the quiet room
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
Á°Çä¤ê·ô ³ÆÆü¡ï3,000(tax in)+1drink
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ https://eplus.jp/karanoah-lbf/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://t.pia.jp/¡¡P¥³¡¼¥É¡§269-110
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/¡¡L¥³¡¼¥É¡§73021

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡¥«¥é¥Î¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥«¥é¥Î¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥«¥é¥Î¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥«¥é¥Î¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok

³°Éô¥µ¥¤¥È