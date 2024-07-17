¿æÈÓ¤«¤éÊÝ²¹¤Þ¤Ç¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¾¢µ»AI¡×¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ª ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¿æÈÓ´ï¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í V¥·¥ê¡¼¥º¡×È¯Çä
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿æÈÓ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¾¢µ»AI¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿²ÄÊÑ°µÎÏIH¥¸¥ã¡¼¿æÈÓ´ï ¥Ó¥¹¥È¥íV¥·¥ê¡¼¥º¤ò2024Ç¯9·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¾¢µ»AI¡×¤¬¿æÈÓ¤«¤éÊÝ²¹¤Þ¤Ç²Ð²Ã¸º¡¦°µÎÏ²Ã¸º¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¥Ó¥¹¥È¥íV¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìó9600ÄÌ¤ê¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê²Ð²Ã¸º¡¦°µÎÏ²Ã¸º¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¿æÈÓ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¹¥È¥í¾¢µ»AI¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£½¾ÍèÉÊ¤Ç¤Ï¿æÈÓÃæ¤Ë¤ªÊÆ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿æÈÓ¤«¤éÊÝ²¹¤Þ¤Ç¥Ó¥¹¥È¥í¾¢µ»AI¤¬¤ªÊÆ¤Î¾õÂÖ¡¦ÎÌ¤òÈ½ÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¹¥È¥í¿æÈÓ¤ÎÄÉ¤¤¿æ¤¡¦¾ø¤é¤·¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ç¿ôËè¤ÎºÇÅ¬¤Ê°µÎÏ²Ã¸º¤òÈ½ÊÌ¤·¡¢¡Ö²Ã°µÄÉ¤¤¿æ¤¥Ý¥ó¥×¡×¤¬ºÇÅ¬¤Ê°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ²¹Ãæ¤Î¤´¤Ï¤ó»ÄÎÌ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝ²¹²¹ÅÙ¤Ë²Ð²Ã¸º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¿æ¹þ¤ß¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¾ÍèÉÊÈæ2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤ªÊÆ1¥«¥Ã¥×¤¢¤¿¤êºÇÂç150¥°¥é¥à¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¿æÈÓ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¿æ¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤ä·ÜÆù1Ëç¤ò´Ý¤´¤È»È¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢É÷¿æ¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤âºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥á¡¼¥«¡¼¡Û¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¡ÚÉÊÌ¾¡Û²ÄÊÑ°µÎÏIH¥¸¥ã¡¼¿æÈÓ´ï ¥Ó¥¹¥È¥í V¥·¥ê¡¼¥º
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛSR-V10BB¡Ê5.5¹ç¿æ¤¡Ë¡¿SR-V18BB¡Ê1¾£¿æ¤¡Ë
¡Ú¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2024Ç¯9·î¾å½Ü¡Ê¡ö¡Ë
À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://panasonic.jp/suihan/products/SR-V10BB.html¡ö¼Ò²ñ¾ðÀªÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢È¯Çä¤Î±ä´ü¤ä¶¡µë¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä»þ´ü¤Ï³ÎÄê¼¡Âè¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡Û