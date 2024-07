「ファイナルファンタジーXIV」とゴンチャが“初コラボ”!

キャラクターをイメージしたスペシャルドリンク3種がモバイルオーダー・期間限定で登場します。

ゴンチャ「ファイナルファンタジー14」コラボ

販売店舗:国内ゴンチャ全店 ※モバイルオーダー限定 ※デリバリーは対象外です。

販売期間:2024年7月17日(水)〜8月28日(水)

※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります。

※コラボ限定デザインカップは無くなり次第、通常カップでの提供となります。

2024年7月17日(水)から8月28日(水)までの期間中、モバイルオーダー限定で、ファイナルファンタジーXIV(以下、FF14)とのコラボドリンク3種「ファットキャット 黒糖ミルクティー<FF14コラボ>」「でぶチョコボ マンゴーフローズンティー<FF14コラボ>」「サボテンダー 抹茶ミルクティー<FF14コラボ>」を販売!

また、モバイルオーダーで期間中に購入した合計金額が3,000円(税込)以上の方には抽選で1,800名に限定デザインのコラボキーホルダー<FF14コラボ>3個セットが当たるキャンペーンを実施。

さらに、モバイルオーダーで期間中に購入した合計金額が2,000円(税込)以上の方は、もれなくゲーム内で使用できるアイテムコードがもらえます。

ファットキャット 黒糖ミルクティー<FF14コラボ>

価格:670円(税込) ※Mサイズのみ

芳醇な香りとコクの「烏龍 ミルクティー」に、ゴンチャオリジナルの黒糖シロップを合わせ、パールをトッピング。

「烏龍ティー」の茶葉の香りと黒糖の深みのある味わいが調和した黒糖ミルクティーです。

でぶチョコボ マンゴーフローズンティー<FF14コラボ>

価格:660円(税込) ※Mサイズのみ

高級台湾茶として名高い、高山茶の一種である阿里山烏龍に、果肉たっぷりのマンゴーソースを合わせ、ひんやりとしたのどごしのフルーティーなフローズンティーにパールをトッピングして仕上げました。

すっきりとした阿里山烏龍の風味と、台湾産マンゴーの濃厚な香りとやさしい甘さが楽しめます。

サボテンダー 抹茶ミルクティー<FF14コラボ>

価格:670円(税込) ※Mサイズのみ

味の決め手である「お茶の蒸し」、そして風味と余韻の広がりを生み出す大切な工程である「火入れ」にもこだわり、ゴンチャオリジナルの茶葉の配合で、鮮やかな色や香り、味わいを最大限に引き出しました。

ミルクフォームをトッピングすることで、より香り高い抹茶の風味が楽しめます。

ゴンチャ×FF14 コラボキャンペーン

「キングポークシー」入手方法

ゴンチャ公式LINEを友達追加。対象期間中にモバイルオーダーで購入した金額の合計が2,000円(税込)を達成した方にもれなく、翌日以降ゴンチャ公式LINEから、ゲーム内で使用できるマウント「キングポークシー」のアイテムコードをご案内いたします。

※クーポン利用分を差し引いた、実際お支払いした金額が対象となります。

※特典のアイテムコードはゴンチャ公式LINEにて条件達成の翌日以降送付いたします。

※アイテムコードのご送付には、最短で購入(受取日)の翌日〜最大7日程度お時間がかかる場合がございます。

※インゲームアイテムを受取るには、モグステーションでアイテムコードを入力する必要があります。

コラボキーホルダー<FF14コラボ>抽選参加方法

ゴンチャ公式LINEを友達追加。対象期間中にモバイルオーダーで購入した金額の合計が3,000円(税込)を達成した方に翌日以降ゴンチャ公式LINEから、コラボキーホルダー<FF14コラボ>抽選への申し込み案内をお送りいたします。

お申し込みいただいた方の中から、抽選で1,800名様にコラボキーホルダー<FF14コラボ>3種をプレゼントいたします。

※クーポン利用分を差し引いた、実際お支払いした金額が対象となります。

※抽選への申し込み案内のご送付には、最短で購入(受取日)の翌日〜最大7日程度お時間がかかる場合がございます。

※ゲーム内、ゲーム外を問わず、本アイテムコードや本キーホルダーの他人への譲渡、売買、その提案、またはそれらを目的とした行為(インターネットオークションへの出品等を含む)は固く禁止されております。

でぶチョコボ・サボテンダー・ファットキャットがドリンクに!

ゴンチャ「ファイナルファンタジー14」コラボドリンクの紹介でした。

