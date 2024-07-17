ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤«¡¡93ºÐ¤ÎµÁÍý¤ÎÊì»¦³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷¡Ê64¡Ë¤òÂáÊá¡¡ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡²¬Ã«»Ô
º£Ç¯5·î¡¢²¬Ã«»Ô¤Î½»Âð¤Ç93ºÐ¤ÎµÁÍý¤ÎÊì¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤Ï17Æü¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿64ºÐ¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÅçµ¼Ô
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¼«Âð¤ÇÅö»þ¤ÎµÁÍý¤ÎÊì¤ÈÉ×¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬Ã«»ÔÅÄÃæÄ®¤Î¼«¾Î²ñ·×»öÌ³°÷ Áýß·Èþ¤Ï¤ëÍÆµ¿¼Ô(64)¤Ç¤¹¡£
Áýß·ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÀî¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤¢¤È¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î½»Ì±
¡Ö¡Ê»ÔÀî¤µ¤ó¤¬¡Ë¹üÀÞ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê²¿Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¹üÀÞ¤ò¤·¤ÆÆþ±¡¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¶á½ê¤Î½»Ì±¥¤¥ó¥¿
¡Ö¡Ê»ö·ïÈ¯À¸Æü¤Î¡Ë3Æü¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¸«¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÉáÄÌ¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡£ÊÌ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡×
»ÔÀî¤µ¤ó¤ÏÉÂµ¤¤ò´µ¤¤²ð¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÁýß·ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£