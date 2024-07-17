²£ÉÍÎ®À±¡¢¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂæËÜ¤òÆÉ¤àÏÂÁõSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö°ÂÄê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
7·î17Æü¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌµÀº¤Ò¤²SHOT¤â¸ø³«
²£ÉÍ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö#¤Ù¤é¤Ü¤¦ #»£±ÆÃæ #Dior¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¶¦¤Ë¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Î³Ú²°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢DIOR¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î²£¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎ®À±¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÏÂÁõ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤µ¡×¡Ö¥«¥Ä¥é¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2019Ç¯¤ËTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¤ÇÈ±¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿ÉÔÎÉ¹â¹»À¸¡¦Í³Íø¶©Ê¿Ìò¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¤Ê¤ª¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢7·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥Ã¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÌµÀº¤Ò¤²»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§²£ÉÍÎ®À±¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê