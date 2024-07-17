¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¡×¤Î¸µÁÄ¡©¡¡¡Á¥Æ¥ì¥¯¥éÊª¸ì¡Ê1985Ç¯¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
¥Æ¥ì¥Û¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Æ¥ì¥¯¥é¡Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤ÎÇÉ¼ê¤Ê¥Í¥ª¥ó¤¬µ±¤¡¢ÍÅ¤·¤¯ÃË½÷¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô É¥ÅÄ ÃÒ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¡×¤Î¸µÁÄ¡©¡¡¡Á¥Æ¥ì¥¯¥éÊª¸ì¡Ê1985Ç¯¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
¸Ä¼¼¤ÇÂÔ¤ÄÃË¤¿¤Á
¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ï¡¢1985Ç¯¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍýÍ³¤Ï¸å¤Û¤É¡Ë¡£
Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¼êÃÊ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿Æ¿Ì¾¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¡×¥Æ¥ì¥¯¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥¯¥é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈË²Ú³¹¤Î¥Æ¥ì¥¯¥éÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¡¢ÃË¤À¤±¡£
½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¤Î¶¹¤¤¸Ä¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅÅÏÃ¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½÷¤ÎÂ¦¤Ï¤É¤¦¤«¡£½÷À¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¤Î¹¹ð¤Ê¤É¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤ß¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²È¤«¤é¤Ç¤â¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤é¤Ç¤âOK¡£¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬À®Î©¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜÅö¤Ë²ñ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá¼è¤êÃË¡×¤¬¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤ë
ÃËÀÂ¦¤Ï1»þ´Ö800±ß¤«¤é3000±ßÄøÅÙ¤Î¤ª¥«¥Í¤òÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤ÏÅ¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¹â¤¤Å¹¤Ï½÷ÀÍÑ¤Î¹¹ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤Ë»µ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ë¿ô¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¹¹ð¤ò¸«¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£°ìÊý¡¢Å¹¤ÇÅÅÏÃ¤òÂÔ¤ÄÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡×¤Ç¤¹¡£²»¤è¤êÀè¤Ë¥é¥ó¥×¤¬¸÷¤ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤È¤ë¤Î¤¬¡¢Áá¼è¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ¡³£¤ò»È¤¦¿Í¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤«¤±¤Æ¤¯¤ë½÷À¤¬¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¾î¤Ê¤ë¿¦¶È¤Þ¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥¯¥é¤ËÀø¤à°Ç
¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ï»¨»ï¤Ê¤É¤ËÀ¹¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥¯¥é¤¬Âêºà¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿±ØÁ°¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¥Æ¥ì¥¯¥é¤ÎÈÖ¹æ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢90Ç¯Âå¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î·ÁÂÖ¤¬Çä½Õ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤¬¶½Ì£ËÜ°Ì¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢Çä½Õ¤ä²È½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥¯¥é¤¬¤ªµ¤·Ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ¿Ì¾À¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ÎÆ¿Ì¾À¤¬ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤±£¤ìÌ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ï¤ä¤¬¤ÆÇä½Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¾µ½¤Ê¤ÉÈÈºá¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÅ¦È¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿Ê²½
·Ù»¡¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤ËÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÅ¦È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤è¤êÀè¤Ë¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬¼¡¤Ø¼¡¤Ø¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥ëQ2Ž¥¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Û¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Â³¤¤¤Æ90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥±¡¼¥¿¥¤¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤äSNS¤¬¡¢ÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¤ÎÈ¯¾Í¤¬1985Ç¯¤ÈÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢É÷Â¯±Ä¶ÈË¡¤¬¸·³Ê²½¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¿·É÷±ÄË¡¤Î»Ü¹Ô¡Ë¡£
¤Î¤¾¤Éô²°¤ä¥Î¡¼¥Ñ¥óµÊÃã¤Ê¤É²á·ã¤Ê¶ÈÂÖ¤Ëµ¬À©¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦Çä¤òµá¤á¤¿¶È¼Ô¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¸µÁÄ¡Ê¡©¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥«¥±¤¬85Ç¯¤Î¿·É÷±ÄË¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â²¿¤À¤«´ñÌ¯¤ÊÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£