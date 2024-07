◆ONE OR EIGHT、全員日本人で結成のボーイズグループと発表

【モデルプレス=2024/07/17】謎に包まれていたボーイズグループ・ONE OR EIGHT(読み:ワンオアエイト)が、8月16日にグローバルデビューすることがわかった。オフィシャルサイト及びオフィシャルSNSを通して発表された。世界各国から「この素晴らしい才能を持ったグループは誰?」と話題を呼んでいたONE OR EIGHT。今回、MIZUKI(ミズキ)、NEO(ネオ)、REIA(レイア)、RYOTA(リョウタ)、SOUMA(ソウマ)、TAKERU(タケル)、TSUBASA(ツバサ)、YUGA(ユウガ)の全員日本人からなるボーイズグループであることが明らかとなった。

◆ONE OR EIGHT、グループの目指す未来・世界観表現した映像も公開

アーティスト名・ONE OR EIGHTは慣用句の「一か八か」に由来しており、「BET ON YOURSELF(自分自身に賭けろ)」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって「一か八か」の勝負を東京から世界に仕掛けていくという意味が込められている。デビューに先立ち、先日公式YouTubeチャンネルに突如投稿された「KAWASAKI」パフォーマンス動画は、瞬く間に世界中に拡散され、一夜にして300万回再生を記録、現在1000万回再生突破(※17日時点)をしている。海外からのリアクション動画も数多く投稿され、「あっという間に世界を震撼させて、世界に羽ばたいていきそう」や「彼らのスキルは別次元だ」「彼らは日本人なの!?」など、世界各国から実力に対する賞賛のコメントが集まっている。さらに、デビューアナウンスメントに合わせ「ONE OR EIGHT / Brand Film:“All or Nothing”」と題した、グループの目指すべき未来、世界観が表現されたブランドフィルムもYouTubeにて公開。この映像では「非行と飛行」をテーマに、彼らが抱える葛藤や怒りを乗り越え、仲間とともに楽しみながら世界に飛び立つ姿が表現されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】