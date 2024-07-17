¼Ö¤ÎÀ°È÷Ãæ¤ÎÃËÀ¡Ê30¡Ë¤¬ÃË¤ËÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤ë¡¡ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¢¤ê¡¡ÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤âÆ¨ÁöÃæ¡¡°ñ¾ë¡¦¾ïÁí»Ô
¤¤ç¤¦Í¼Êý¡¢°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à30ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÃË¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¾ïÁí»Ô»°ºäÄ®¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÀ°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê30¡Ë¤¬ÃË¤Ë¸å¤í¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¿ÏÊª¤ÇÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢¿ÏÊª¤ÏÃËÀ¤ÎÇØÃæ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¢§¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþ¤Ç¡¢¢§Ãã¿§¤ÎÌîµåË¹¤Ë¢§¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£