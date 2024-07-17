¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¡¢Ìó51²¯±ß¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤ë¡ª¡Ä¡ÈÇäµÑ¾ò¹à¡É¤âÉÕ¿ï¡¢4Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤Ø
¡¡¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍFW¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£16Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï7ºÐ¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï17ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»129»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç35¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯1·î¤ËÎø¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯´¯¤ÈË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ää»ß¤Ë¡£2023Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤«¤éÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¡£·Þ¤¨¤¿2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï36»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç10¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´ÖËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ØÉüµ¢¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó51²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬Æ±Áª¼ê¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Î50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢°ÜÀÒÀ®Î©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Öhere we go¡ª¡×¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÂ¦¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÏ¹Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑÊØ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï7ºÐ¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï17ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö11¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»129»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç35¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´ÖËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ØÉüµ¢¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤È¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÁí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó51²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬Æ±Áª¼ê¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Î50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢°ÜÀÒÀ®Î©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Öhere we go¡ª¡×¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÂ¦¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÏ¹Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑÊØ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£