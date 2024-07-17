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https://arxiv.org/abs/2403.03186
Cradle: Empowering Foundation Agents Towards General Computer Control
https://baai-agents.github.io/Cradle/
Unlocking the Potential of General Computer Control with CRADLE: Steering Through Digital Challenges - MarkTechPost
https://www.marktechpost.com/2024/03/15/unlocking-the-potential-of-general-computer-control-with-cradle-steering-through-digital-challenges/
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Cradle Mastering Tasks in Chapter 1 of Red Dead Redemption II (at 16x speed) - YouTube
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Cradle Mastering Tasks in Cities: Skylines (at 16x speed) - YouTube
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Cradle Mastering Tasks in Stardew Valley (at 16x speed) - YouTube
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