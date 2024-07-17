³¤³°¤ÎÇ¹¥¤¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¡ª¡ØÆüËÜÇ¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÇ¡©4¤Ä¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¡¡ÆüËÜ¸¶»º¤Î½ã·ì¼ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
1.ÆüËÜÇ¤Î¥ëー¥Ä¤ÏÃæ¹ñ
¤½¤â¤½¤â¤ÎÆüËÜÇ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤«¤é·ÐÅµ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Í¥º¥ßÂÐºö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÁ¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍÎÏ¤ÊÀâ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÌò³ä¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ¸¸¥¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤ÏµÜÃæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Û¤É¿Í¡¹¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¡¢µ®½Å¤Ê°¦´áÆ°Êª¤È¤·¤Æ¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ»ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥º¥ßÂÐºö¡×¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤Ó²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÀâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÇ¤¬¤¤¤ÄÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤Ïº£¤â¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2011Ç¯¤ËÄ¹ºê¸©°í´ô»Ô¤Î¥«¥é¥«¥ß°äÀ×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÇ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÇ¤ÎÌò³ä¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤«¤éÆüËÜÇ¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2.½ã·ì¼ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¸¤¤Ë¤Ï¡Ö¼Æ¸¤¡×¡Ö½©ÅÄ¸¤¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¸¶»º¤Î½ã·ì¼ï¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆüËÜÇ¤Î½ã·ì¼ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤Ë¥·¥ã¥à¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Ê¤É¤ÎÍÎÇ¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥·¥ã¥àÇ¤¬ÆüËÜÁ´ÅÚ¤ÇÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÇ¤È¤Î¸òÇÛ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Ï¸µ¡¹ÈË¿£ÎÏ¤Î¹â¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥º¥ßÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÊü¤·»ô¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÅö»þ¤Ï¡Ö½ã·ì¼ï¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÝ¼é¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¾õ¶·¤ò´í¤Ö¤ó¤ÀÆ°Êª³Ø¼Ô¡ÖÊ¿´äÊÆµÈ¡×¤¬¾¼ÏÂ46Ç¯¤Ë¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÖÆüËÜÇ¡×¤ÎÄêµÁ¤¬Äê¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í½ã·ì¼ï¤ÎÆüËÜÇ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ïº£¤â¤Ã¤ÆÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÇ¡×¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜÇ¤ò¥ëー¥Ä¤È¤·¤¿»¨¼ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
3.³¤³°¤Ç¡Ö½ã·ì¼ï¤ÎÆüËÜÇ¡×¤¬ÃÂÀ¸
Èá¤·¤¤±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜÇ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ÇµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÇ¤ò¸µ¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ü¥Ö¥Æ¥¤¥ë¡×¤È¿·¤·¤¤Ç¼ï¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï1960Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Ö¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Õ¥íー¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤ÆÆüËÜÇ¤ò¸«¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Õ¥íー¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢´Ý¤¤¿¬Èø¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤Ç¸òÇÛ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1976Ç¯¤ËCFA¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ü¥Ö¥Æ¥¤¥ë¡×¤òÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ü¥Ö¥Æ¥¤¥ë¡×¤¬½ã·ì¤ÎÆüËÜÇ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Õ¥íー¥ì¥Ã¥È¤¬´Ý¤¤¿¬Èø¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¿¬Èø¤ÎÇ¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£´Ý¤¤¿¬Èø¤ÏÎôÀ°äÅÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÊ¼ï¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¿¬Èø¤¬Ìó7.5cm°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡ÖÈø¤Î¹ü¤ÏÉ¬¤º1¤Ä°Ê¾å¤Î¥¥ó¥¯(¤«¤®¤·¤Ã¤Ý)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.ÌÓ¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ
ÆÃÄ§Åª¤Ê¿¬Èø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¼ï¤Ç¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÇ¤Î¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòÇ ¹õÇ ¥¥¸¥È¥é Ãã¥È¥é ¥µ¥Ð¥È¥é ¥µ¥ÓÇ ¥Ö¥ÁÇ »°ÌÓÇ
¿Íµ¤¤Î¡ÖÃã¥È¥é¡×¡Ö»°ÌÓÇ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ù¤Ã¹Ã¤òÍ³Íè¤È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ÓÇ¡×¤Î¥«¥éー¤â¤«¤Ê¤êÆÈÆÃ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£»°ÌÓÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥¹¡¢¥µ¥ÓÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥á¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ç¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÖÆüËÜÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÃ»¤¤¿¬Èø¤â¡¢¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤â¡¢¡ÖÆüËÜÇ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÁ¡ºÙ¤Çµ¤Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¼°¤ÊÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜÇ¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥Ü¥Ö¥Æ¥¤¥ë¡×¤È¤·¤Æ³¤³°¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£