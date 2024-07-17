¡Úµð¿Í¡Û4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡¡Á°È¾Àï¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤Øºå¿À¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥àÀ©¤·2Ï¢¾¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í4-3ºå¿À(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ï4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢1.5¥²¡¼¥àº¹¤Î4°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ïº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼ã¤º¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢2²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³Ä¹ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·µð¿ÍÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£3²ó¤ËµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢4²ó¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿°æ¾åÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë2¤Ä¤Î»Íµå¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬ÅÏîµÎÊÁª¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éµÈÀîÁª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á4-3¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢µð¿Í¤¬¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¼é¸î¿À¡¦ÂçÀªÅê¼ê¤¬2»î¹çÂ³¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£ºå¿ÀÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨µð¿Í¤¬¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¡¢Á°È¾Àï¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£