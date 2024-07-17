¡Ú¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡Û¾®ÎÓÂçµª¤È¾åÂ¼Í´æÆ¤¬W¼ç±é¡ª ºÇ¿·¾ðÊóÂçÈ¯É½¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×175ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¾ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡Ù¡ÊÁóÀ±¤¤Þ¤Þ¡¦Ãø¡¿COMIC ¥ê¥å¥¦¡Ë¡£¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÈ¯É½¤«¤é2¥«·î¶¯¡¢½é¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤ÈW¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÇÛ¿®ÆÃÈÖ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤¬°ìµóÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¡¢¡Ø·î´©COMIC¥ê¥å¥¦¡Ù¤Ë¤ÆÁóÀ±¤¤Þ¤Þ¤¬12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¡£
°¦¸¤¤ò¼º¤¤¡¢½ý¿´¤Î³¨ËÜºî²È¡¦Í¼°Ç¤Û¤¿¤ë¡£Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÒ¼ª¤¬¤¤Î¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆæ¤ÎÀ¸Êª¡¦¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸ø³«¡£¤¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¤Á¤ç¤³¤Ã¤È³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Æ±»þ¸ø³«¡£¤¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ú¥¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÎÀãÌø¤ÎÄíver.¡×¡Ö·¯¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡© ver.¡×¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ë2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆW¼ç±é¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢¤¤Î¤³¤¤¤ÌÌò¤Ï¾®ÎÓÂçµª¡¢Í¼°Ç¡Ê¤æ¤¦¤ä¤ß¡Ë¤Û¤¿¤ëÌò¤Ï¾åÂ¼Í´æÆ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤ä¡ØÇÆãÖÉõ¿À±éµÁ¡Ù¡Ê³¨¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀõÌî·ÊÍø¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÅÄÃæ¿Î¡£¤Þ¤¿¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤Ç¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿±óÆ£ÂçÊå¤¬ËÜºîÉÊ¤Ç½é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ï¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ä¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ©»³½©¹Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏC-Station¤È¡¢ÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤â·èÄê¤·¤¿¡£8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¤¤Î¤³¤¤¤ÌÌò¤Î¾®ÎÓÂçµª¡¢¤Û¤¿¤ëÌò¤Î¾åÂ¼Í´æÆ¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤À¡£Æüº¢¤«¤éÃçÎÉ¤·¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¤¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ ¡ÉÂçÊª¡É ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ã¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡ä¤â»²ÀïÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿ÆÃÀ½¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ä¸¶ºî¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¡ª
2024Ç¯½©¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Â³¡¹¤È¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
¡ÊC¡ËÁóÀ±¤¤Þ¤Þ¡¦ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¿À±È·Ä®¤¤Î¤³¸¦µæ½ê
¡ä¡ä¡ä¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¡¢¡Ø·î´©COMIC¥ê¥å¥¦¡Ù¤Ë¤ÆÁóÀ±¤¤Þ¤Þ¤¬12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¡£
°¦¸¤¤ò¼º¤¤¡¢½ý¿´¤Î³¨ËÜºî²È¡¦Í¼°Ç¤Û¤¿¤ë¡£Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÒ¼ª¤¬¤¤Î¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆæ¤ÎÀ¸Êª¡¦¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Æ±»þ¸ø³«¡£¤¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ú¥¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÎÀãÌø¤ÎÄíver.¡×¡Ö·¯¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡© ver.¡×¡£
¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ë2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆW¼ç±é¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢¤¤Î¤³¤¤¤ÌÌò¤Ï¾®ÎÓÂçµª¡¢Í¼°Ç¡Ê¤æ¤¦¤ä¤ß¡Ë¤Û¤¿¤ëÌò¤Ï¾åÂ¼Í´æÆ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤ä¡ØÇÆãÖÉõ¿À±éµÁ¡Ù¡Ê³¨¥³¥ó¥Æ¡¦±é½Ð¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀõÌî·ÊÍø¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÅÄÃæ¿Î¡£¤Þ¤¿¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¤Ç¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿±óÆ£ÂçÊå¤¬ËÜºîÉÊ¤Ç½é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Ï¡¢¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤ä¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ©»³½©¹Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏC-Station¤È¡¢ÏÃÂêºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤â·èÄê¤·¤¿¡£8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢¤¤Î¤³¤¤¤ÌÌò¤Î¾®ÎÓÂçµª¡¢¤Û¤¿¤ëÌò¤Î¾åÂ¼Í´æÆ¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤À¡£Æüº¢¤«¤éÃçÎÉ¤·¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¤¤Î¤³¤¤¤Ì¤È¤Û¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ ¡ÉÂçÊª¡É ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ã¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡ä¤â»²ÀïÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿ÆÃÀ½¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ä¸¶ºî¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¡ª
2024Ç¯½©¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Â³¡¹¤È¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
¡ÊC¡ËÁóÀ±¤¤Þ¤Þ¡¦ÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¿À±È·Ä®¤¤Î¤³¸¦µæ½ê