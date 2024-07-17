¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¤¬¾å¤¬¤ëÀâ
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î±ø¤ì¤Ï¿´¤Î±ø¤ì¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¡¼¤Î·ä´Ö¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤¬Èé»é¤Ç¥Æ¥«¥Æ¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¤È¤¯¤ËË»¤·¤¤»þ´ü¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÊüÃÖ¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏË»¤·¤¤»þ¤³¤½¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÎ¯¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤òÀè¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¾®¤µ¤ÊÃ£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃ£À®´¶¤¬½ù¡¹¤Ë¤ä¤ëµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñ¤·¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤ë¡¢¤Ï¤º¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÁÝ½ü¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¶õµ¤¤òÊ®½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
ÉÕÂ°¤ÎºÙ¤¤¥Î¥º¥ë¤Ç¡¢¥¡¼¤Î·ä´Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÁÀ¤¤·â¤Á¡¢µ¤Ê¬¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£»ÈÍÑ¸å¤Ë¹á¤ë¥¬¥¹¤ÎÆ÷¤¤¤â¤Ê¤ó¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÅÅÆ°¤Î¤ä¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ì¤Î¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬É÷°µ¤Ï¶¯¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Amazon¥»¡¼¥ë¤Î»þ¤Ë3ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤éÅÅÆ°¤â»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: amito