°Õ³°¤È´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤¬¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤òÃµ¤¹ºÝ¡¢½÷À¤Î¸ÀÆ°¤ò°Õ³°¤È´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¿ÆÀÚ¤«¡©
Í¥¤·¤¯¤Æ¿ÆÀÚ¿´¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤È¸òºÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î±þÂÐ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¿ÆÀÚ¤Ê½÷À¤Ê¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤¬Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¿ÆÀÚ¤À¤È¡¢¡Ö¿ÍÊÁ¤äÀ³Ê¤ÎÎÉ¤¤¿´¤Î¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶¯¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í¤«¡©
ÃËÀ¤Ï¡Ö´¶ÅÙ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Í¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼«Ê¬¤È°ì½ï¤À¤È¡¢¡ÖÈà½÷¤È¼«Ê¬¤ÏÁêÀ¤¤¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤«¡©
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Ä¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Îø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸òºÝ¸å¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¸«¤¬¹¥¤ß¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÁü¡£ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç°¦¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§