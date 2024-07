バーチャルシンガーAZKiが、メジャーデビュー後初となるフルアルバム『Route If』より、リード曲「map in the cup」の先行配信を開始。同時にミュージックビデオを公開した。「map in the cup」は、AZKiが敬愛する、やなぎなぎによる提供曲。繊細で透き通るAZKiの歌声が際立つ、美しいメロディラインの楽曲。そしてAZKi公式YouTubeチャンネルでは、「map in the cup」のミュージックビデオが公開。優しく温かい楽曲にマッチする、様々な表情のAZKiを味わえる作品となっている。さらに、抽選で限定CDジャケットがもらえる「map in the cup」のMVシェアキャンペーンも決定している。

「map in the cup」





https://azki.lnk.to/map_in_the_cup 「map in the cup」配信中https://azki.lnk.to/map_in_the_cup

AZKi メジャー1stアルバム『Route If』

初回限定盤 (2CD) 初回限定盤 (2CD)



通常盤 (CDのみ) 通常盤 (CDのみ)

2024年7月24日(水)リリース

★通常盤 (CDのみ) VICL-65984/\3,300(税込)

★初回限定盤 (2CD) VIZL-2341/\4,400(税込)

【CD収録内容】※全形態共通

1.Lazy作詞・作曲・編曲:Akki

2.エントロピー

作詞・作曲・編曲:瀬名航(SOVA)

3.まいすとらてじー!

作詞・作曲・編曲:ミト(クラムボン)

4.Operation Z

作詞・作曲・編曲:やしきん

5.Chaotic inner world

作詞・作曲:Q-MHz 編曲:涼木シンジ(KEYTONE)

6.明けない夜があったなら

作詞・作曲:⽑蟹(LIVE LAB.) 編曲:⽑蟹(LIVE LAB.)、PAN(LIVE LAB.)

7.エトランゼ

作詞・作曲・編曲:白戸佑輔(Dream Monster)

8.午後8時のコーラスソング

作詞・作曲・編曲:ヒゲドライバー

9.夜の輪郭

作詞・作曲:渡辺翔 編曲:星銀乃丈

10.map in the cup

作詞・作曲・編曲:やなぎなぎ

11.いのち(2024 ver.)

作詞・作曲・編曲:瀬名航(SOVA)

【CD Disc-2】※初回限定盤のみ

1.エントロピー(Acoustic Arrange Ver.)

作詞・作曲:瀬名航(SOVA) 編曲:木村孝明(KEYTONE)

2.明けない夜があったなら(Acoustic Arrange Ver.)

作詞・作曲:⽑蟹(LIVE LAB.) 編曲:⽑蟹(LIVE LAB.)、PAN(LIVE LAB.)

3.エトランゼ(Acoustic Arrange Ver.)

作詞・作曲・編曲:白戸佑輔(Dream Monster)

4.いのち 2024(Acoustic Arrange Ver.)

作詞・作曲:瀬名航(SOVA) 編曲:清水"カルロス"宥人(KEYTONE)

メジャー1stアルバム「Route If」特設サイト

ライブ・イベント情報

AZKi Major Debut LiVE<声音エントロピー>





[昼の部]開場11:30 / 開演12:30 [夜の部]開場17:00 / 開演18:00

■会場:KT Zepp Yokohama

■チケット料金[会場]:

グッズ(2種)付き1階スタンディングS\17,000

グッズ(1種)付き1階スタンディングA\11,700

1階スタンディングA\7,200

グッズ(2種)付き2階指定席S\17,000

グッズ(1種)付き2階指定席A\11,700

2階指定席A\7,200

※1階:オールスタンディング&整理番号順入場 / 2階:全席指定

※入場時、ドリンク代別

※未就学児入場不可

■チケット料金[配信]:

グッズ(1種)付きチケット\11,700

国内向けチケット\7,200

海外向けチケット\7,200

■チケット特典グッズ:

会場Sチケット:Tシャツ+無線制御ペンライト

会場Aチケット:無線制御ペンライト

配信チケット:音波制御ペンライト

★特設サイトはこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/AZKi/kowairoentropy-2024/

メジャー1stアルバム『Route If』は、すでに先行配信がスタートしている「いのち(2024 ver.)」、本日先行配信がスタートした「map in the cup」を含む全11曲を収録。制作陣には、Akki、瀬名航、ミト(クラムボン)、やしきん、Q-MHz、ヒゲドライバー、白戸佑輔、やなぎなぎ、渡辺翔、毛蟹(LIVE LAB.)と超豪華クリエイター10名が名を連ね、より音楽的かつアーティストとしての新境地に挑戦した作品となっている。AZKi公式YouTubeチャンネルではアルバムの全11曲が視聴できるクロスフェードムービーを公開中。アルバムコンセプトである“声の温度”を、幅広いジャンルの11曲から感じ取れる。さらに、『Route If』の初回限定盤/通常盤(初回プレス分)の封入特典が決定!CDに封入されるシリアルナンバーを使用して期間内に応募すると、新曲3曲分の限定パフォーマンスムービーが視聴できる。そして、8月3日(土)には、KT Zepp YokohamaにてMajor Debut LiVE<声音エントロピー>の開催が決定している。AZKiのリアル会場でのワンマンライブは実に約4年7ヶ月ぶりとなっており、現地チケットは一般発売開始後、即SOLD OUT。配信チケットは引き続き昼夜2公演とも販売中だ。