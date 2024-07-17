AZKi¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRoute If¡Ù¤è¤ê¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®Äó¶¡¶Ê¡Ömap in the cup¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼AZKi¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRoute If¡Ù¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ömap in the cup¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£Æ±»þ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ömap in the cup¡×¤Ï¡¢AZKi¤¬·É°¦¤¹¤ë¡¢¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¡£Á¡ºÙ¤ÇÆ©¤ÄÌ¤ëAZKi¤Î²ÎÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Î³Ú¶Ê¡£
¤½¤·¤ÆAZKi¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ömap in the cup¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¡£Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤³Ú¶Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ÎAZKi¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¸ÂÄêCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ömap in the cup¡×¤ÎMV¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØRoute If¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬)¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤¬·èÄê¡ªCD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ´ü´ÖÆâ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¿·¶Ê3¶ÊÊ¬¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢8·î3Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢KT Zepp Yokohama¤Ë¤ÆMajor Debut LiVE¡ãÀ¼²»¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AZKi¤Î¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¼Â¤ËÌó4Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï¸å¡¢Â¨SOLD OUT¡£ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ú¤Â³¤ÃëÌë2¸ø±é¤È¤âÈÎÇäÃæ¤À¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÇÛ¿®Ãæ
https://azki.lnk.to/map_in_the_cup
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
½é²ó¸ÂÄêÈ× (2CD)
ÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)
2024Ç¯7·î24Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.jvcmusic.co.jp/AZKi/65984/
¡úÄÌ¾ïÈ× (CD¤Î¤ß)¡¡ VICL-65984¡¿\3,300(ÀÇ¹þ)
¡ú½é²ó¸ÂÄêÈ× (2CD)¡¡ VIZL-2341¡¿\4,400(ÀÇ¹þ)
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1.Lazyºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Akki
2.¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾¹Ò(SOVA)
3.¤Þ¤¤¤¹¤È¤é¤Æ¤¸¡¼¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥ß¥È(¥¯¥é¥à¥Ü¥ó)
4.Operation Z
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤ä¤·¤¤ó
5.Chaotic inner world
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Q-MHz¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÎÃÌÚ¥·¥ó¥¸(KEYTONE)
6.ÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§⽑³ª(LIVE LAB.)¡¡ÊÔ¶Ê¡§⽑³ª(LIVE LAB.)¡¢PAN(LIVE LAB.)
7.¥¨¥È¥é¥ó¥¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå(Dream Monster)
8.¸á¸å8»þ¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥½¥ó¥°
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ò¥²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
9.Ìë¤ÎÎØ³Ô
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÅÏÊÕæÆ¡¡ÊÔ¶Ê¡§À±¶äÇµ¾æ
10.map in the cup
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®
11.¤¤¤Î¤Á(2024 ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾¹Ò(SOVA)
¡ÚCD Disc-2¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
1.¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼(Acoustic Arrange Ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¥Ì¾¹Ò(SOVA)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌÚÂ¼¹§ÌÀ(KEYTONE)
2.ÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é(Acoustic Arrange Ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§⽑³ª(LIVE LAB.)¡¡ÊÔ¶Ê¡§⽑³ª(LIVE LAB.)¡¢PAN(LIVE LAB.)
3.¥¨¥È¥é¥ó¥¼(Acoustic Arrange Ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Çò¸ÍÍ¤Êå(Dream Monster)
4.¤¤¤Î¤Á 2024(Acoustic Arrange Ver.)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¥Ì¾¹Ò(SOVA)¡¡ÊÔ¶Ê¡§À¶¿å"¥«¥ë¥í¥¹"Í¨¿Í(KEYTONE)
¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRoute If¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.jvcmusic.co.jp/AZKi/65984/
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢£¸ø±éÆü»þ¡§2024Ç¯8·î3Æü(ÅÚ)
[Ãë¤ÎÉô]³«¾ì11:30 / ³«±é12:30 [Ìë¤ÎÉô]³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¢£²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â[²ñ¾ì]¡§
¥°¥Ã¥º(2¼ï)ÉÕ¤1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°S\17,000
¥°¥Ã¥º(1¼ï)ÉÕ¤1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°A\11,700
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°A\7,200
¥°¥Ã¥º(2¼ï)ÉÕ¤2³¬»ØÄêÀÊS\17,000
¥°¥Ã¥º(1¼ï)ÉÕ¤2³¬»ØÄêÀÊA\11,700
2³¬»ØÄêÀÊA\7,200
¢¨1³¬¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°&À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì / 2³¬¡§Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Æþ¾ì»þ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â[ÇÛ¿®]¡§
¥°¥Ã¥º(1¼ï)ÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È\11,700
¹ñÆâ¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È\7,200
³¤³°¸þ¤±¥Á¥±¥Ã¥È\7,200
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¡§
²ñ¾ìS¥Á¥±¥Ã¥È¡§T¥·¥ã¥Ä+ÌµÀþÀ©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
²ñ¾ìA¥Á¥±¥Ã¥È¡§ÌµÀþÀ©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§²»ÇÈÀ©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¡úÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jvcmusic.co.jp/AZKi/kowairoentropy-2024/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡AZKi¡¡Twitter
¢¡AZKi ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸