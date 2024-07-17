¥»ー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡Ø¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¡Ö¥Ùー¥¸¥å¥¹¥«ー¥È¡×
Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷»Ò¤³¤½¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì³Ú¤Á¤ó¤ÊÍÎÉþ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡ª ¤¤¤Þ¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥Ùー¥¸¥å¥¹¥«ー¥È¡×¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõ¤·¤Æ¤â¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡ª ¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡Ö¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÍî¤Á¤ë¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¤¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¹¥«ー¥È¡£ÀöÂõ¸å¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Ç¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤¤ì¤¤¸«¤¨¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥«¥éー¤Ï¥Ùー¥¸¥å¡¦¹õ¡¦¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥ß¥Ë¥Èー¥È¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mujistaff.daimyoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M