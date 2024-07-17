¸¤¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë¡Ø3¤Ä¤Î»ÑÀª¡Ù¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤´í¸±¤ÊºÂ¤êÊý¤ä¿²Êý¤È¤Ï¡©
°¦¸¤¤Î¡Ø»ÑÀª¡Ù¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¸¤¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê¡Ø»ÑÀª¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ô¥·¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤Ë¤Ï¸¤¤Î¿´Íý¤¬¤è¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¤òÉáÃÊ¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°¦¸¤¤¬º£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¸¤¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÑÀª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬´²¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê»ÑÀª¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¤¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë¡Ø3¤Ä¤Î»ÑÀª¡Ù
¸¤¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
1.Éú¤»¤Î»ÑÀª
¸¤¤Ï¤ªÊ¢¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÖÉú¤»¡×¤ÎÂÎÀª¤ò³Ú¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éú¤»¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤âÂÎ½Å¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Èè¤ì¤ÆµÙ¤ß¤¿¤¤»þ¡¢Éú¤»¤ò¤¹¤ë¸¤¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2.²£¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª
»Í»è¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ²£¸þ¤¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê»ÑÀª¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÑÀª¤Ï´°Á´¤ËÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èè¤ì¤¿»þ¤äÌ²¤¿¤¤»þ¤Ë¤³¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤ë¸¤¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¦¤Ç¤³¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤Ë´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.³Ü¤ò²¿¤«¤Ë¾è¤»¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿»ÑÀª
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥½¥Õ¥¡ー¤Ê¤É¤Ç´²¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢É¨¤äÏÓ¤Ë°¦¸¤¤¬¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é³Ü¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³Ü¤ò²¿¤«¤Ë¾è¤»¤Æ¿²¤½¤Ù¤ë»ÑÀª¡×¤Ï¡¢³Ü¤ò²¿¤«¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬¤Î½Å¤µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÉú¤»¡×¤è¤ê¤â¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë³Ú¤Ê»ÑÀª¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë³Ü¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤¬³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿²¾²¤Ë³Ü¾è¤»ÍÑ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤äËí¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ü¤¬¾è¤»¤ä¤¹¤¤±ï¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸¤¤Î´í¸±¤ÊºÂ¤êÊý¤ä¿²Êý
³Ú¤Ê»ÑÀª¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤é´í¸±¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ëºÂ¤êÊý¤ä¿²Êý¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª»Ð¤µ¤óºÂ¤ê
ºÂ¤ë¤È¤¤Ë¸å¤íÂ¤ò²£¤ËÊø¤·¤Æ¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óºÂ¤ê(²£ºÂ¤ê)¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤Ê¤É¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»Ò¸¤¤Îº¢¤«¤éÂ¤òÊø¤·¤ÆºÂ¤ë¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óºÂ¤ê¡×¤¬Ã±¤Ê¤ëÊÊ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤ä¥Ñ¥°¤Ê¤É¤Ï¹ü³Ê¾å¡¢Â¤òÊø¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÞ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°ºÂ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÂ¤ê¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤È¤¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ§¤ê¤Î¥Ýー¥º
¸¤¤¬Î©¤Ã¤¿»ÑÀª¤«¤é¾åÈ¾¿È¤À¤±¤ò²¼¤²¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªµ§¤ê¤ä¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¡Öµ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬¿¤Ó¤ò¤¹¤ë»þ¤Î»ÑÀª¤À¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é²¿¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¤¤¬µ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¿É¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡Öç¹±ê¡×¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤Ê¢ÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬µ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·¤ÆÉáÃÊ¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬³Ú¤À¤È´¶¤¸¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¸¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤é´í¸±¤ÊºÂ¤êÊý¤ä¿²Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¸¤¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¦¤Ç³Ú¤Ê»ÑÀª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óºÂ¤ê¡×¤ä¡Öµ§¤ê¤Î¥Ýー¥º¡×¤ÏÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤µ¤º¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)