ºÇÂç200»þ´Ö¤â½¼ÅÅ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡£¼«Âð¤Ç¤³¤½»È¤¤¤¿¤¤LED¥é¥ó¥¿¥ó
¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿Barebones¡Ê¥Ù¥¢¥Ü¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î¥Ó¡¼¥³¥ó¥é¥¤¥ÈLED¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿²¼¼¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ÈÌÀ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌëÃæ¤Î¼øÆý»þ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¿²¼¼¤Ç»Ò¤É¤â¤Î³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ê¤É¤ËËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÄìÌÌ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¸÷¤Î·Á¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¤Ä¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë»Ò¶¡¤¬Ž¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ëŽ£¤È¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥Ó¥Ê¤Î¤Ä¤¤¤¿¾åÉô¤Î¥Î¥Ö¤ò²ó¤¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ÏºÇÂç¤Ç200»þ´Ö¤Û¤É¡£¤¿¤À¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¤È3»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î¾ì¹ç°ìÈÕ»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÊÃæ´Ö¤°¤é¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç5¡Á6»þ´Ö»ý¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡¢¥µ¥Ö¤ÎÌÀ¤«¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¾®¤µ¤á¤ÎÌÀ¤«¤ê¤Ç¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹»þ´Ö½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤±¤Ê¡Ä¡©
Source: Barebones living
Photo: ¤â¤®¤Ò¤Ç¤ß