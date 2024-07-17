Matin Kim¤Ê¤É¿Íµ¤´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë·ã¥¢¥ÄPOPUP¤ò¡ÖBUYMA¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£½ÂÃ«¤ËµÞ¤²¡Á¡ª
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖBUYMA¡Ê¥Ð¥¤¥Þ¡Ë¡×¤¬¡¢2024Ç¯6·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡
Matin Kim¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥¥à¡Ë¤äRest&Recreation¡Ê¥ì¥¹¥È&¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢MAMC¡Ê¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥à¥·¡¼¡Ë¤äSCULPTOR¡Ê¥¹¥«¥ë¥×¥¿¡¼¡Ë¡¢Telfar¡Ê¥Æ¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢Æ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÍÍ»Ò¤äÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
BUYMA¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBUYMA studio¡×@½ÂÃ«
BUYMA¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢JR½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÌ¾¤Ï¡ÖBUYMA studio¡×¡£
º£²ó¤ÎPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖBUYMA studio¡×¤Ë·×16¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¡¢´Ú¹ñ¹¥¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î500±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤«¤éÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»ý¤Áµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥®¥å¥®¥å¤Ã¤ÈÂç½¸¹ç
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¡£
¼Á´¶¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»îÃå¼¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿åÃå¤ä¹á¤ê·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¿åÃå¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿åÃå¤Ï¼Á´¶¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¶ñ¹ç¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤«¤é¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¹á¤ê·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯¸«¡ª
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖBussi¡Ê¥Ö¥Ã¥·¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖTAMBURINS¡Ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç¹á¤ê¤ò¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡Á
º£²ó¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
Å¹ÊÞ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢BUYMA studio¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
½ÂÃ«¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
BUYMA studio SHIBUYA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-10 ÈÖ¾¢¥Ó¥ë 1³¬
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·îÍËÆü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.buyma.com
¸ø¼°X¡§@BUYMA_studio
¤Ê¤ó¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡
Matin Kim¡Ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥¥à¡Ë¤äRest&Recreation¡Ê¥ì¥¹¥È&¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢MAMC¡Ê¥¨¥à¥¨¡¼¥¨¥à¥·¡¼¡Ë¤äSCULPTOR¡Ê¥¹¥«¥ë¥×¥¿¡¼¡Ë¡¢Telfar¡Ê¥Æ¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
BUYMA¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBUYMA studio¡×@½ÂÃ«
BUYMA¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢JR½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÌ¾¤Ï¡ÖBUYMA studio¡×¡£
º£²ó¤ÎPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖBUYMA studio¡×¤Ë·×16¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¡¢´Ú¹ñ¹¥¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¸ÂÄê¤Î500±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤«¤éÃíÊ¸¤ò¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»ý¤Áµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥®¥å¥®¥å¤Ã¤ÈÂç½¸¹ç
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âìÔÂô¡£
¼Á´¶¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»îÃå¼¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª»î¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¿åÃå¤ä¹á¤ê·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¿åÃå¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿åÃå¤Ï¼Á´¶¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¶ñ¹ç¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤«¤é¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¹á¤ê·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯¸«¡ª
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖBussi¡Ê¥Ö¥Ã¥·¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖTAMBURINS¡Ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç¹á¤ê¤ò¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡Á
º£²ó¤ÎPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£³«ºÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤âË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
Å¹ÊÞ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢BUYMA studio¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
½ÂÃ«¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
BUYMA studio SHIBUYA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-9-10 ÈÖ¾¢¥Ó¥ë 1³¬
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯6·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡§Æü¡¦·îÍËÆü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.buyma.com
¸ø¼°X¡§@BUYMA_studio