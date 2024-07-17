Èà»á¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÇä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤Ï8³ä¡ªÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤¿³ä¹ç¤Ï¡©
¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ªー¥ì¤¬300¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥»¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢297¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Èà»á¤Ë»ØÎØ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤¿¤á»È¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤äÇÉ¼ê¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¥Ô¥¢¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤¤Æ»¤Ëº¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤Î¤«¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¡©
Æ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡ÖÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢300¿ÍÃæ230¿Í¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤ËÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤é¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà»á¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼¡¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¡©
Æ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á÷¤ê¼ç¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï54¡ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥ì¤¿
¡¦¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬¸¡º÷¤·¤Æ¥Ð¥ì¤¿
¡¦¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇä¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñÈ´¤Ê¥«¥éー¤Ç¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç²Á³ÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤äÇã¤¤¼è¤êÀìÌçÅ¹¤è¤ê¹â¤¯Çä¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¿·ÉÊ¤äÌ¤»ÈÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê½Ð¤¹¾ì¹ç¡¢Äê²Á¤Î60～80¡ó¤Î²Á³Ê¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥Ð¥ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï46¡ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ó¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÇÇä¤Ã¤¿
¡¦Ê¶¼º¤·¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÇä¤Ã¤¿
¡¦¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÍýÅª¤Ë±ó¤¤¾ì½ê¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¼º¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Çä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÇä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢É½1¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ªー¥ì¡Ö99%¤Î¿Í¤¬¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤Ã¤¿·Ð¸³¥¢¥ê¡ª¤½¤ì¤Ã¤ÆÇä¤ë¡©¼Î¤Æ¤ë¡©¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
È¾¿ô¤ÎÊý¤¬²¡¤·Æþ¤ì¤ä¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤°¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Î¤Æ¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¹á¿å¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¶ì¼ê¤ÊÆ÷¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¾øÈ¯¤µ¤»¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤¿¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¤¢¤ÆÉÛ¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¶á¤¤³ä¹ç¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿ÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¿Í¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÁê¼ê¤ØÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
º£²ó»²¾È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥»¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î99¡ó¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï77¡ó¤â¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤¿¿Í¤Ï¡¢±ÜÍ÷¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇä¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»öÎã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤·¤¿¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤ÆÇä¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â£¤Ã¤¿Èà»á¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Çä¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç°ìÄê¿ô¤ÎÊý¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÝ´É¤·¤Ä¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤ß¤Æ¡¢»È¤Ã¤¿¤ê¾ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¤ê¼ç¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ªー¥ì Çã¼èÀìÌçÅ¹¥¦¥ê¥¨¥ë 99%¤Î¿Í¤¬¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤Ã¤¿·Ð¸³¥¢¥ê¡ª¤½¤ì¤Ã¤ÆÇä¤ë¡©¼Î¤Æ¤ë¡©¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥¢¥ó¥±ー¥È
Çã¼èÀìÌçÅ¹¥¦¥ê¥¨¥ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー