½Æ·âÌ¤¿ë¤Ç¡È±ÑÍº¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡¡ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¹ÔÊý¤Èº£¸å¤Î·üÇ°
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬7·î13Æü¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¤Ç»Ù»ý¼Ô¤ò½¸¤á¤¿Áªµó½¸²ñ¤Ç±éÀâÃæ¤ËÆÍÁ³¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¡£ÃÆ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î±¦¼ª¾åÉô¤ò´ÓÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½Æ·âÄ¾¸å¡¢±¦¼ª¾åÉô¤«¤éÀÖ¤¤·ì¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ë¾õÂÖ¤Ç±¦¼ê¤Î·ý¤ò¹â¡¹¤Èµó¤²¡¢À¯¼£ÅªË½ÎÏ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¡¢Èà¤Ï½Æ·âÄ¾¸å¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ê¤É¤Î¿¿Áê¤Ï²òÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡Á¡×³¤³°Ãóºß°÷¤ÎºÊ¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡Ä¡ÈÃóºÊÌäÂê¡É¤Ë³¤³°¶ÐÌ³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ïº£¸å¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¼ª¤Ë½Å½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â±¦¼ê¤Î·ý¤ÇË½ÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤¬¶Ë¤á¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤äÅÞ°÷¤¿¤Á¤«¤é¤â»Ù»ý¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÍýÇ°¤Ë¾È¤é¤»¤ÐÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤È¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤Î¹âÎð¼ÔÆ±»Î¤Î·èÀï¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌµÅÞÇÉÁØ¤«¤é¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢»Ù»ý¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªµóÀï¤Ï¼ç¤Ë¸ß¤¤¤ËÈãÈ½¤·¹ç¤¦·Á¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¤·Â³¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£½Æ·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌµ»ö¤ò°ÂÅÈ¤·¡¢À¯¼£ÅªË½ÎÏ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»ÑÀª¤ò¹ñÌ±¤Ë¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÀ¯¼£ÅªË½ÎÏ¤ËÉé¤±¤º¤Ë·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â·ý¤òµó¤²¤¿À¯¼£²È¤ò¤Þ¤ÀÈóÆñ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤òÈãÈ½¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤Ç4¥ö·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢º£¸å·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤ò½ä¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëº®Íð¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤À¡£º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ¥Àª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÂè2¡¢Âè3¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤ò½ä¤ë¾ðÀª¤¬¤µ¤é¤Ëº®Íð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£²¾¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢Çò¿Í»ê¾å¼çµÁÁÈ¿¥¤Ê¤É¤Î²á·ã¤Ê¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¤¥Ç¥ó¿Ø±Ä¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¿Ê¤à´í¸±¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ï2021Ç¯1·î¤ÎÊÆ¹ñÏ¢Ë®µÄ²ñ½±·â»ö·ï¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÎÊÆ¹ñÀ¯¼£¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á±¤«°¤«¤È¤¤¤¦Æó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¼£°ÂÂÀÏº¡Ê¤Á¤¢¤ó¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡¹ñºÝ¾ðÀªÀìÌç²È¡£³Æ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£³Æ¹ñ¤ÎËÉ±Ò¡¢¼£°ÂÅö¶É¼Ô¤È¶¯¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Á¡¢Æü¡¹¾ðÊó¸ò´¹¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐ³°È¯¿®¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£