¹Åç¡¡Ì²¤ì¤ë½õ¤Ã¿Í¡¦¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¤¬¼·²ó¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÍèÆü£±¹æÀèÀ©£³¥é¥ó¡¡Æñ¹¶ÉÔÍî¤ÎÅì¤«¤éÃæ·øº¸¤Ø¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¢¿¹²¼¤âÂç´î¤Ó
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±£·Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤¬ÍèÆü½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©¤Î£±¹æ£³¥é¥ó¡£¥Ê¥¤¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤ÇÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¼·²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÆâ³ÑÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸²£¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¡£Ì²¤ì¤ë½õ¤Ã¿Í¤Î¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î°ìÂÇ¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤â¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¤Ï³«Ëë¤ò£±·³¤Ç·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â£Ä£å£Î£Á¤È¤Î³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Ë¼éÈ÷¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤ò£Ð£É£Ð´ØÀáÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¡¢ÌµÇ°¤ÎÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ£´·î²¼½Ü¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï£³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£±£·£±¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£·ÂÇÅÀ¡££²·³¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Æü¤Ë£±·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£