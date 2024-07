Mori Calliopeが、8月16日(金)に世界同時発売するMajor2ndアルバム『PHANTOMIME』の豪華参加アーティストを発表した。日本のみならず世界各国での人気が高いVTuberアーティストMori Calliope。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。最新EP『JIGOKU 6』はiTunesアルバムロックチャート世界9国・地域1位、US Billboard World Album、Top Album Salesにチャートインを果たし、現在放送中のTVアニメ「異世界スーサイド・スクワット」エンディングテーマ「Go-Getters」も話題となり、Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げている。

Major2ndアルバム『PHANTOMIME』に、日本国内からは、Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)、Yaffle、Lotus Juiceが楽曲提供。さらに海外からはWARGASM、LUSSが楽曲提供、Yoon(STAYC)がリミックスとして参加する。アルバムタイトルの『PHANTOMIME』は「PHANTOME(幻影)」と「PANTOMIME(パントマイム)」を組み合わせた造語となっており、ヴァーチャルアーティストであるMori Calliope(PHANTOME)がパフォーマンス(PANTOMIME)をして奮闘している様子を表現している。他人のために生きるのではなく、自分のために生きて、苦悩の中にも希望を見出したいというメッセージ性を込めた作品となっている。<リリース情報>Mori CalliopeMajor 2nd ALBUM『PHANTOMIME』2024年8月16日リリースhttps://lnk.to/mc_pt_ec=収録曲 / 楽曲提供アーティスト=1. タイド (Mori Calliope × AI) / 蔦谷好位置 (agehasprings)2. SNEAKING revenge with Lotus Juice / Chaki Zulu, Nvmbrr3. Go-Getters / Giga & TeddyLoid4. Overkill / Yuki Tsujimura, MEG(MEGMETAL)5. Cult Following / WARGASM6. DONMAI / Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION)7. Midnight Mayoi (Mori Calliope × Kobo Kanaeru) / Joint Beauty8. skeletons / Yaffle9. Last Days / benlussboy from LUSS10. through the blue / Joint BeautyBonus Track・未来島 ~Future Island~ cruising with 宝鐘マリン / ケンモチヒデフミ ※LIMITED DEAD BOX盤のみ収録・Go-Getters plus Yoon (STAYC) / Giga & TeddyLoid ※通常盤のみ収録YouTube:https://www.youtube.com/@MoriCalliopeTwitter:https://twitter.com/moricalliopeStaff Twitter:https://twitter.com/calliope_infoOfficial International Online Shop:https://shop.moricalliopeofficial.com/