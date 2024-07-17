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Mori Calliope
Major 2nd ALBUM¡ØPHANTOMIME¡Ù
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https://lnk.to/mc_pt_ec
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1. ¥¿¥¤¥É (Mori Calliope ¡ß AI) / ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ (agehasprings)
2. SNEAKING revenge with Lotus Juice / Chaki Zulu, Nvmbrr
3. Go-Getters / Giga & TeddyLoid
4. Overkill / Yuki Tsujimura, MEG(MEGMETAL)
5. Cult Following / WARGASM
6. DONMAI / Jean-Ken Johnny(MAN WITH A MISSION¡Ë
7. Midnight Mayoi (Mori Calliope ¡ß Kobo Kanaeru) / Joint Beauty
8. skeletons / Yaffle
9. Last Days / benlussboy from LUSS
10. through the blue / Joint Beauty
Bonus Track
¡¦Ì¤ÍèÅç ~Future Island~ cruising with Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó / ¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß ¢¨LIMITED DEAD BOXÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡¦Go-Getters plus Yoon (STAYC) / Giga & TeddyLoid ¢¨ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿
YouTube¡§https://www.youtube.com/@MoriCalliope
Twitter¡§https://twitter.com/moricalliope
Staff Twitter¡§https://twitter.com/calliope_info
Official International Online Shop¡§https://shop.moricalliopeofficial.com/
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