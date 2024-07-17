¿¹¹áÀ¡¡¢Èà»á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡È¤Û¤ÜÆ°Êª¡É!?¡¡¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ÛÀ¤ÎÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤òÉ³²ò¤¯´ë²è¡ÖÃË½÷¤Î¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤âÃ¦Ë¹¡¡¿¹¹áÀ¡¤Î¡È¤ªÍ¶¤¤LINE¡É
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¼Ô¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ê¤É¡È³¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÄ¾·â¤·¡¢¿¿Áê¤òÅ°Äì²òË¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖPopteen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤¢¤ó¤³¤í¡É¤³¤È»³ËÜ°É¤¬¡¢¡ÖÃËÍ§Ã£¤ËÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÆüº¢¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤ï¤¡¡Ä¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¡£¤³¤ì¤ò³¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥ª¥Á¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ê¤ÉÃíÌÜºîÉÊ¤ËÂ³¡¹¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÇÐÍ¥¤Î»³»þÁï¿¿¤â¡ÖÎø°¦ÏÃ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Î¥Û¥ó¥Í¤¬¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¡£¤¢¤ó¤³¤í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡£¤³¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÃËÀ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍ§Ã£¤ËÀäÂÐÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢SNS¤Ë¤âºÜ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢¤¢¤ó¤³¤í¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¼çÄ¥¡£¿¹¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢»ä¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÃËÍ§Ã£¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¤Û¤ÜÆ°Êª¡É¤À¤«¤é¡£¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²²¤»¤º¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾¾Â¼¥¥µ¥é¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÎÁ°¤Ç¡Øº£¤Î»Ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê²µ½÷¿´¤òÅÇÏª¡£³¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¸À¤¦¡×¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡×¡Ö¤ä¤êÊý¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ø³Î¤«¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¾è¤Ã¤«¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤â¡Ö»ä¤â¤½¤Î¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¤¨¡¼¡©¡¡»ä¤ÎÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»Ò¤ò¾å²ó¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¡È¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¡É¤òÈäÏª¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤ÏABEMA SPECIA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤âÃ¦Ë¹¡¡¿¹¹áÀ¡¤Î¡È¤ªÍ¶¤¤LINE¡É
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼õ¾Þ¼Ô¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ê¤É¡È³¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ËÄ¾·â¤·¡¢¿¿Áê¤òÅ°Äì²òË¶¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Ê¤ÉÃíÌÜºîÉÊ¤ËÂ³¡¹¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÇÐÍ¥¤Î»³»þÁï¿¿¤â¡ÖÎø°¦ÏÃ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¡¢Í§Ã£¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Î¥Û¥ó¥Í¤¬¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¡£¤¢¤ó¤³¤í¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡ÖÎø¥Ð¥Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡£¤³¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÃËÀ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍ§Ã£¤ËÀäÂÐÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢SNS¤Ë¤âºÜ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢¤¢¤ó¤³¤í¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¼çÄ¥¡£¿¹¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤¬¸«¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤·¡¢»ä¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÃËÍ§Ã£¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆ±°Õ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡È¤Û¤ÜÆ°Êª¡É¤À¤«¤é¡£¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²²¤»¤º¤ËÊÖ¤¹¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾¾Â¼¥¥µ¥é¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÎÁ°¤Ç¡Øº£¤Î»Ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê²µ½÷¿´¤òÅÇÏª¡£³¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ë¼»ÅÊ¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¸À¤¦¡×¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ð¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡×¡Ö¤ä¤êÊý¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ø³Î¤«¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¾è¤Ã¤«¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿¹¤â¡Ö»ä¤â¤½¤Î¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¤¨¡¼¡©¡¡»ä¤ÎÊý¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»Ò¤ò¾å²ó¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¡È¤¢¤¶¤È¥Æ¥¯¡É¤òÈäÏª¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡»È¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤ÏABEMA SPECIA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þÇÛ¿®Ãæ¡£