¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£µ£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¹£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£µ£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£°£¹£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.55¶áÊÕ¤È¤ä¤ä²¼¤²½Â¤ê¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï158±ßÉÕ¶á¤«¤é156.10¶áÊÕ¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬Æü¶ä¤ËÍø¾å¤²¤òÍ×µá¤È¤Îµ»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬±ß¤È¿ÍÌ±¸µ¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¤¹¤®¤ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²ðÆþ·Ù²ü¤«¤é¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Àè½µ¤«¤é¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£²¤½£³ô¤¬Ï¢ÆüÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0940¶áÊÕ¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤â¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤¿³Ê¹¥¡£¥É¥ëÁ´ÈÌ¤ËÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥É¥ë°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¸«Êý¤¬ÍÎÏ¡£¼¡¤ÎÍø²¼¤²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï£¹·îÍý»ö²ñ¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡156.54¡¡EUR/USD¡¡1.0939
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156.55¶áÊÕ¤È¤ä¤ä²¼¤²½Â¤ê¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï158±ßÉÕ¶á¤«¤é156.10¶áÊÕ¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£²ÏÌî¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤¬Æü¶ä¤ËÍø¾å¤²¤òÍ×µá¤È¤Îµ»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬±ß¤È¿ÍÌ±¸µ¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¤¹¤®¤ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²ðÆþ·Ù²ü¤«¤é¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Àè½µ¤«¤é¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£²¤½£³ô¤¬Ï¢ÆüÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.0940¶áÊÕ¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±Ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤â¤³¤ì¤ËÄÉ¿ï¤·¤¿³Ê¹¥¡£¥É¥ëÁ´ÈÌ¤ËÆðÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥É¥ë°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¸«Êý¤¬ÍÎÏ¡£¼¡¤ÎÍø²¼¤²¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï£¹·îÍý»ö²ñ¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡156.54¡¡EUR/USD¡¡1.0939