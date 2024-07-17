TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Ç¡¢ÀÄ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¤¬¡ª

ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤È¡¢¤¢¤ï¤äÀÜ¿¨¡ª

°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¡£²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ö¤ÏÄä»ßÀþ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡ª

È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤«¤é¼Ö¤¬¶¯°ú¤ËÄ¾¿Ê¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÀÜ¿¨¤ò²óÈò¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡¡
¡Ö°ì½ÖÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤È¤´¼«Ê¬¤Ç¤â¶«¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×

Ä¹Ìî¸©Æâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¤¬¡ª

¡Ö¤¦¤ï¡ª¤¦¤ï¡ª¤¦¤ï¡ª¡×
¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª´í¤Ê¤¤¡ª´í¤Ê¤¤¡ª¡×

±¦¼ÖÀþ¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤­¤¿¼Ö¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£

°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¸åÆü¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤«¤é¼Õºá¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î»ý¤Á¼ç
¡ÖËÜ¿Í¤¬µïÌ²¤ê¡Ê±¿Å¾¡Ë¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÀÚ¤êÂ»¤Í¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËËÍ¤ÏÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡×