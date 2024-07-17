»ÔÌò½ê¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¿ÏÊªÃË¡È»ö·ï¤Î±ÇÁü¡ÉÆþ¼ê ÀÇ¶â¤Î¸º³Ûµá¤á¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡»ÔÌò½ê¤Ë¸½¤ì¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¿ÏÊª¤ÎÃË¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÔÌò½ê¤Ë¡È¿ÏÊªÃË¡É»ö·ï¤Î±ÇÁüÆþ¼ê
¿ÏÊªÃË
¡ÖÀï¤¦¤ó¤«¡×
¡¡»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤ÇÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÃË¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¿ô½½¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤Î¿ÏÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤Ï¿¦°÷¤Î»Ñ¤â¡£¶½Ê³¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÃË¤Ï¤µ¤¹¤Þ¤¿¤ò»ý¤Ã¤¿¿¦°÷¤ÎÊý¤ØÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÏÊª¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¦°÷¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÏÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌò½ê¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï62ºÐ¤ÎÃË¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÄ£¼Ë¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÏÊª¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅôÌý¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¿ÏÊª¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¤È¿¦°÷¤Ø¸þ¤±¡¢±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÏÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤Þ¤¿¤Ç²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¹âÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷
¡ÖÀÇÌ³¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼¹Ì³¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤Ë¤¤¤¿¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÏÊª¤Ç¼ó¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¼«¤é¤ÎÆ¬¤ËÅôÌý¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã²Ð´ï¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¿¦°÷3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÀÇ¶â¤òÂÚÇ¼¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ÎÇ¼ÉÕ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬5Ëü±ß¤Ø¸º³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷
¡ÖÌóÂ«ÄÌ¤ê¤ËÇ¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡£ÌóÂ«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡ÊÃË¤¬¡Ë¥¥ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡×
¡¡ÃË¤Ï·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ÔÌò½ê¤Ë¡È¿ÏÊªÃË¡É»ö·ï¤Î±ÇÁüÆþ¼ê
¿ÏÊªÃË
¡ÖÀï¤¦¤ó¤«¡×
¡¡»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤ÇÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÃË¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¿ô½½¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¤µ¤Î¿ÏÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃË¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤Ï¿¦°÷¤Î»Ñ¤â¡£¶½Ê³¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÃË¤Ï¤µ¤¹¤Þ¤¿¤ò»ý¤Ã¤¿¿¦°÷¤ÎÊý¤ØÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÏÊª¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿¦°÷¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÏÊª¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¿ÏÊª¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¤È¿¦°÷¤Ø¸þ¤±¡¢±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÏÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¿¦°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤Þ¤¿¤Ç²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¹âÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷
¡ÖÀÇÌ³¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼¹Ì³¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤Ë¤¤¤¿¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÏÊª¤Ç¼ó¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃË¤Ï¼«¤é¤ÎÆ¬¤ËÅôÌý¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã²Ð´ï¤Ç²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ç»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¿¦°÷3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÀÇ¶â¤òÂÚÇ¼¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ÎÇ¼ÉÕ¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬5Ëü±ß¤Ø¸º³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÉÍ»Ô¤Î¿¦°÷
¡ÖÌóÂ«ÄÌ¤ê¤ËÇ¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÌóÂ«¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¡£ÌóÂ«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡ÊÃË¤¬¡Ë¥¥ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡×
¡¡ÃË¤Ï·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£