¡Ö1¸ý1000Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð1Ç¯¸å¤Ë7¡ó¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×70ÂåÉ×ÉØ¤«¤é5400Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡ÄÊÛ¸î»ÎÁõ¤Ã¤¿ÃË¡ÖÅê»ñ¤äÀ¸³èÈñ¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤¿¡×
70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¸½¶âÌó5400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1¸ý1000Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð1Ç¯¸å¤Ë7¡ó¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×É×ÉØ¤ËÊÛ¸î»Î¤òÁõ¤Ã¤Æ¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤Ç¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃ«¸ýÀ¹É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯3·î¤«¤éº£Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖË¡Ì³¾Ê¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÂçÊÑÍø²ó¤ê¤ÎÎÉ¤¤Äê´üÍÂ¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö°ì¸ý1000Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¸å¤Ë7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¤¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó5400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ìó5400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÅê»ñ¤äÀ¸³èÈñ¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£