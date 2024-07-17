´Ú¹ñ¡¦£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Î£²¼Ò¤ò¹çÊ»¡á»ñ»º£±£²Ãû±ß¤ÎµðÂç´ë¶ÈÃÂÀ¸¤Ø
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÂç¼êºâÈ¶¡¢£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤ÎÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¡¢£Ó£Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢´ë¶È¤Î£Ó£Ë¡¡£Å¡õ£Ó¤Ï£±£·Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤¤¤ÆÎ¾¼Ò¤Î¹çÊ»°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£±£±·îÃæ¤Ë»ñ»ºµ¬ÌÏ£±£°£¶Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£²Ãû±ß¡Ë¡¢Ç¯´ÖÇä¾åµ¬ÌÏ£¹£°Ãû¥¦¥©¥ó¤ËÇ÷¤ëµðÂç´ë¶È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡£Ó£Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È£Ó£Ë¡¡£Å¡õ£Ó¤Î¹çÊ»ÈæÎ¨¤Ï£±ÂÐ£±¡¥£²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ö¶ÈºÆÊÔ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈó¾å¾ì¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ë¡¡£Å¡õ£Ó¤Î¹çÊ»¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡¡
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>
¡¡£Ó£Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È£Ó£Ë¡¡£Å¡õ£Ó¤Î¹çÊ»ÈæÎ¨¤Ï£±ÂÐ£±¡¥£²¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï»ö¶ÈºÆÊÔ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÈó¾å¾ì¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë£Ó£Ë¡¡£Å¡õ£Ó¤Î¹çÊ»¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡¡
<Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß>