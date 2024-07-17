【速報】キヤノン「EOS R5 Mark II」「EOS R1」発表 AF強化、カメラ内高画質化機能内蔵
キヤノンは7月17日、RFマウントのフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」「EOS R1」を発表した。EOS R5 Mark IIはプロやハイアマチュアに向けた高性能モデル、EOS R1はスポーツ撮影などを手がけるプロ向けのフラッグシップモデル。いずれも、カメラ内で写真を高精細化できるカメラ内アップスケーリング機能を搭載したほか、カメラ内で写真のノイズ低減を図るニューラルネットワークノイズ低減機能を搭載し、パソコンを用いず画質を高められるようにした。あらかじめ指定した人物にピントを合わせ続ける機能を搭載するなど、AF性能も高めた。
いずれも価格はオープン。キヤノンオンラインショップでの販売価格は、EOS R5 Mark IIボディが654,500円、EOS R5 Mark II RF24-105 L IS USMレンズキットが808,500円、EOS R1が1,089,000円。発売は、EOS R5 Mark IIが8月下旬、EOS R1が11月の予定。予約開始は、ともに7月23日10時。7月19日11時から、全国4カ所で予約制のタッチ＆トライを実施する。
（更新中）
すでに開発発表済みの「EOS R1」（左）に加えて、ベストセラー機の後継モデル「EOS R5 Mark II」（右）も登場した
○EOS R5 Mark II
EOS R5 Mark IIはデザインの存在感が増した
4500万画素のフルサイズセンサーを搭載
背面
クーリングファンの機能を内蔵したバッテリーグリップもオプションで用意する
○EOS R1
EOS-1シリーズ伝統のシルエットを継承するEOS R1
2420万画素のフルサイズセンサーを搭載する
背面
EOS R5 Mark IIの標準モードで撮影した写真
アップスケーリング機能を適用した1億7900万画素相当の写真
EOS R5 Mark IIの標準モードで撮影した写真
ニューラルネットワークノイズ低減機能を適用した写真
（更新中）
すでに開発発表済みの「EOS R1」（左）に加えて、ベストセラー機の後継モデル「EOS R5 Mark II」（右）も登場した
○EOS R5 Mark II
EOS R5 Mark IIはデザインの存在感が増した
4500万画素のフルサイズセンサーを搭載
背面
クーリングファンの機能を内蔵したバッテリーグリップもオプションで用意する
○EOS R1
EOS-1シリーズ伝統のシルエットを継承するEOS R1
2420万画素のフルサイズセンサーを搭載する
背面
EOS R5 Mark IIの標準モードで撮影した写真
アップスケーリング機能を適用した1億7900万画素相当の写真
EOS R5 Mark IIの標準モードで撮影した写真
ニューラルネットワークノイズ低減機能を適用した写真