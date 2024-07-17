¡ãÉ×¤ÎÍ§¿Í¤¬ÌÂÏÇ¡äÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÏ¢Çñ¡ª¡©¡ÖÈÓ¤Ï¤Þ¤À¡©¡×¡Ö¥Óー¥ë¤¯¤ì¤è¡×¡Ú²ÈÀ¯ÉØ°·¤¤¡Û¤µ¤ì·ãÅÜ¡ª
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í½÷À¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¦¤Á¤ËÃ¶Æá¤ÎÍÄÆëÀ÷¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¡ª¡©
ÆÍÁ³¤ÎÍèµÒ
Ã¶Æá¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¤¿¤á¡¢¤È¤è¤«¤ì¤È»×¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ë´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤»´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤È¤â°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤â¸òÍ§´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥È¥³¥í¤Æ¤ó
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Emi.A