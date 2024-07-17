ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¡¢500Ëü±ßÄ¶¤Î¥«¥ï¥µ¥¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶ÃØ³¡¡±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡2024Ç¯7·î12Æü¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËË¬¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¡É¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡¡ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¤¬¾Ò²ð¤·¤¿500Ëü±ßÄ¶¤Î¥«¥ï¥µ¥¥Ð¥¤¥¯
¡¡ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ë´¥ÇÕ !¡×¤Ï2021Ç¯2·î16Æü¤Ë³«Àß¤·¡¢2024Ç¯7·î17Æü¸½ºß¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï8.2Ëü¿Í¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥Èー¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2024Ç¯7·î5Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥í¥±Æ°²è¤Î»î¾èÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆ°²è¤ÇÂçÅç¤¬¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö³Ê¤Î°ã¤¦¥Ç¥«¤µ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¥«¥ï¥µ¥¤Î¡Ö900 SUPER4¡×¤À¡£²Á³Ê¤Ï500Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¹â³Û¤ÊÃÍÃÊ¤Ë¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¤¤Æ»¤òÁö¤ë¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È¼ÖÂÎ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¡×¡Ö¤¢ーµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¤ÈÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£³¤´ßÀþ¤òÇúÁö¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤ìµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µì¼Ö¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö½Â¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¡×¡ÖºÇ¹â¤Ëáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤»¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë