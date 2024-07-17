ÃæÀîæÆ»Ò¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¿·ºî¤Ë´¿´î¡¡»³¸ý¾¡Ê¿¡õÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì¡²è¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¹¤²¤§¡ªÍðÇÏ¡õ¤¢¤«¤Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¾Ð´é¤ÎÃæÀîæÆ»Ò
¡¡10·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24»þ55Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Ï»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¤é¤ó¤ÞÌò¤ÏÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢Å·Æ»¤¢¤«¤ÍÌò¤ÏÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬Ã´Åö¤·¡¢1989Ç¯ÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢Å·Æ»¤Ê¤Ó¤Ìò¤ò¹â»³¤ß¤Ê¤ß¡¢Å·Æ»¤«¤¹¤ßÌò¤ò°æ¾å´îµ×»Ò¡¢Å·Æ»Áá±ÀÌò¤òÂçÄÍÌÀÉ×¡¢Áá²µ½÷¸¼ÇÏÌò¤ò¥Á¥ç¡¼¡¢¶ÁÎÉ²çÌò¤ò»³»û¹¨°ì¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼Ìò¤òº´µ×´Ö¥ì¥¤¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ïÊý¸°ì¤¬Ã´Åö¡£Å·Æ»Áá±ÀÌò¤ÏÂçÎÓÎ´²ð¤«¤éÂçÄÍÌÀÉ×¡¢Áá²µ½÷¸¼ÇÏÌò¤Ï½ïÊý¸°ì¤«¤é¥Á¥ç¡¼¤Ø¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤ÏÂ³Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî¤ÏX¤ÇÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»³¸ý¤ÈÆü¹â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¢¥á¥¤¥óÀ¼Í¥¤µ¤óÂ³Åê¡ªMAPPAÀ©ºî¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿°Æ·ï¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¤È´¿´î¡£
¡¡¡Ö»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤ÈºÇ¹â¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤êÌ¤Íè¤¬¤¯¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¡ÍðÇÏ¡¢¤¢¤«¤Í¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡ªÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î½÷¤é¤ó¤Þ¤â¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¹¤²¤§¡ªÍðÇÏ¡õ¤¢¤«¤Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¾Ð´é¤ÎÃæÀîæÆ»Ò
¡¡10·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24»þ55Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È10¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏÌò¤Ï»³¸ý¾¡Ê¿¡¢¤é¤ó¤ÞÌò¤ÏÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢Å·Æ»¤¢¤«¤ÍÌò¤ÏÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬Ã´Åö¤·¡¢1989Ç¯ÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî¤ÏX¤ÇÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»³¸ý¤ÈÆü¹â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤é¤ó¤Þ¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¢¥á¥¤¥óÀ¼Í¥¤µ¤óÂ³Åê¡ªMAPPAÀ©ºî¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¡¢À¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿°Æ·ï¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¤È´¿´î¡£
¡¡¡Ö»³¸ý¾¡Ê¿¤µ¤ó¡¢Æü¹â¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¾®¤µ¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤ÈºÇ¹â¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤êÌ¤Íè¤¬¤¯¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¡ÍðÇÏ¡¢¤¢¤«¤Í¡ª¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡ªÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î½÷¤é¤ó¤Þ¤â¡×¤È´î¤ó¤À¡£