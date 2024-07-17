¡Úµð¿Í¡Û£µ²ó¤ËµÕÅ¾¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Æ±ÅÀÂÇ¡Ö²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¡×¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬£µ²ó¡¢¼ç¼´¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤éµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÃ¡¤¤¤Æ±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇµÈÀî¤¬¹¥È½ÃÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¤òÆÍ¤Æ±ÅÀ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀÂÇ¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£µÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤Î²¬ËÜÏÂ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ç¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÕÅ¾½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£