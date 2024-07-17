¼ñÌ£¤ÇÆ±¿Í³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉû¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ±¿Í³èÆ°¤¬Éû¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«
Æ±¿Í³èÆ°¤¬Éû¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ä³èÆ°¤ÎÀ¼Á¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉû¶È¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éû¶È¤È¤·¤ÆÆ±¿Í³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¿Í³èÆ°¤«¤éÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ñÌ£¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¿Í³èÆ°¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éû¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Íø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉû¶È°·¤¤/ÀÖ»ú¤Ê¤é¼ñÌ£
Æ±¿Í³èÆ°¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Çä¾å¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¶È½êÆÀ¤¬ÀÖ»ú¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤ÏÃ¦ÀÇ¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÖ»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÐÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Éû¶È½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×
Æ±¿Í³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¼ý±×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½êÆÀ¡×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½êÆÀ·×»»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½êÆÀ = Çä¾å - ·ÐÈñ
É¬Í×·ÐÈñ¤È¤Ï¡¢¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇä¾å¸¶²Á¡¦ÈÎÇäÈñ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üÇä¾å¸¶²Á
¡üµëÍ¿¡¢ÄÂ¶â
¡üÃÏÂå¡¢²ÈÄÂ
¡ü¸º²Á½þµÑÈñ
¤¿¤À¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î·ÐÈñ¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î·ÐÈñ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÃæ¤Ç»ö¶È½êÆÀ¤òÀ¸¤à¶ÈÌ³¤Î¿ë¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤òÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë·ÐÈñ¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¿Í³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐÈñ¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Íø±×¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÍ×ÈÝ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÆ±¿Í³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿ÈñÍÑ¡×¤ÏÁ´¤Æ·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤¬·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üÆ±¿Í»ï¤Î°õºþÂå
¡ü¥°¥Ã¥º¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÀ½ºîÈñ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²ÃÈñ¤ä¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ
¡ü²èºàÈñ
¡üº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÈñÍÑ
¡üºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤Î²ÈÄÂ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â
¡ü¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤Î·ÐÈñ¤ò·×¾å¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤òÉ¬¤ºÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÐÈñ¤Î¾ÚÌÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
20Ëü°Ê¾å¤ÎÍø±×¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯
Éû¶È¤È¤·¤ÆÆ±¿Í³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö¤Ç20Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È½»Ì±ÀÇ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ËÉû¶È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸å¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë±äÂÚÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íø±×¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÇ¯¤ËÇä¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀ©ºîÈñ
Íø±×¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÇ¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÀ©ºîÈñ¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢100ºý¤òÃ±²Á1000±ß¤ÇÀ©ºî¤·¡¢60ºý¤¬Çä¤ì¤Æ40ºý¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÇä¤ì¤¿60ºýÊ¬¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ç¤¢¤ë6Ëü±ß¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿40ºýÊ¬¤Î4Ëü±ß¤Ï·ÐÈñ¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Íø±×·×»»¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¶Ø»ß¤Ç¤â¼ñÌ£¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤éµö²Ä¤µ¤ì¤ë
Å¾¿¦Àè¤¬Éû¶È¶Ø»ß¤Î¾ì¹ç¡¢¼ñÌ£¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¿Í³èÆ°¤âÉû¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Çº¤à¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ñÌ£¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤éµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¿Í³èÆ°¤ÈÉû¶È¶Ø»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¿Í³èÆ°¤¬Éû¶È¶Ø»ß¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¿Í³èÆ°¤¬Éû¶È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡ÎáÏÂ£´Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»ö¹à
¹ñÀÇÄ£¡¡No.1900 µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー