²Æ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡Ú¥¸¥§¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Û¤ÎËÉ¿åBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
³¤ÊÕ¤Ç¤â¥×¡¼¥ë¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª¡Ú¥¸¥§¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Û¤ÎËÉ¿åBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
JBL¡Ê¥¸¥§¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Ë¤ÎBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Go Essential ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£ËÉ¿åÀÇ½¡¢¤«¤Ä£µ»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä³¤ÊÕ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê ¡ÛJBL GO ESSENTIAL Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ IPX7ËÉ¿å/¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º/¥Ö¥é¥Ã¥¯ JBLGOESBLK¡×¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë Bluetooth ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤À¡£Bluetooth¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢JBL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÇÂç5»þ´Ö³Ú¤·¤á¤ë¡£
IPX7Åùµé¤ÎËÉ¿å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³¤ÊÕ¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¿å¤Î¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£²°³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÍá¼¼¤Ê¤ÉÆü¾ï»È¤¤¤ÎÎÉ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆJBL¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
³¤ÊÕ¤Ç¤â¥×¡¼¥ë¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª¡Ú¥¸¥§¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Û¤ÎËÉ¿åBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
JBL¡Ê¥¸¥§¡¼¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Ë¤ÎBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖJBL Go Essential ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£ËÉ¿åÀÇ½¡¢¤«¤Ä£µ»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä³¤ÊÕ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê ¡ÛJBL GO ESSENTIAL Bluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ IPX7ËÉ¿å/¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º/¥Ö¥é¥Ã¥¯ JBLGOESBLK¡×¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë Bluetooth ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤À¡£Bluetooth¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢JBL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÇÂç5»þ´Ö³Ú¤·¤á¤ë¡£
IPX7Åùµé¤ÎËÉ¿å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³¤ÊÕ¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¿å¤Î¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£²°³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÍá¼¼¤Ê¤ÉÆü¾ï»È¤¤¤ÎÎÉ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆJBL¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¢£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥Á¥é
¢ªÊÝÎäÎÏÈ´·²¡ª¡Ú¥µ¡¼¥â¥¹¡Û¤Î¥¸¥ç¥Ã¥¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹!!
¢ªÍú¤¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¡ª¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¢ª¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ú¥ì¥¤¥Ð¥ó¡Û¡ª¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Ãæ¿´¤ËÈÎÇäÃæ¡ª