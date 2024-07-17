¡ÚREPORT¡ÛYOUNITE¡¢ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡ª¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
7·î15Æü¡¢8¿ÍÁÈK-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYOUNITE¤¬¡Ö2024 YOUNITE 1st FAN CONCERT [YOUNICAST] in Japan¡×¤òÅìµþ¡¦NEW PIER HALL¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£4·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2024 YOUNITE 1st FAN CONCERT YOUNICAST¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢YOUNITE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢YOUNIZ¡ÊYOUNITE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤È¡È°ì½ï¤Ë¡Éºî¤ê¾å¤²¤¿Ãë¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¹õÃÏ¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿YOUNITE¤Ï¡¢¡ÖBad Cupid¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ5·î1ÆüÈ¯Çä¤Î6th EP¡ÖANOTHER¡×¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖGEEKIN¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¶ÊÃæ¡¢¥é¥Ã¥×Ã´Åö¤ÎDEY¤Ë¤è¤ë¡Ö¶«¤Ù¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬YOUNIZ¤Î´¿À¼¤òÀú¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¦¥ó¥Û¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤Ç¤¹¡£YOUNIZ¡¢Çï¼ê¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ó¥µ¥ó¤¬µÒÀÊ¤òº¸±¦¤ËÊ¬¤±¡¢ÁÐÊý¤Î´¿À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤¦¡ÈYOUNIZ¤Î´¿À¼¥Æ¥¹¥È¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖP.S I Miss You¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢´ÑµÒÀú¤ê¤Î¾å¼ê¤Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î¡ÖÅìµþ¤Î³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖEVERYBODY¡Êfeat. DJ Juice¡Ë¡×¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢YOUNIZ¤Î´¿À¼¤â¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢·»¥Á¡¼¥à¤ÈÄï¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¶ÊÅö¤Æ¥²¡¼¥à¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤ò°ì½Ö¤Î²»¤òÄ°¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£Àµ²ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¶Ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤âÌÌÇò¤¤YOUNITE¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£·Á¼°¤ÎVCR¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¦¥Î¥¦¥ë ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¹ðÉ÷¤ÎÆ°²è¤âÎ®¤ì¡¢VCRÃæ¤Ç¤âYOUNIZ¤òÂà¶þ¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢YOUNITE¤Î°¦¤È¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
VCR¤¬½ª¤ë¤ÈYOUNITE¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£YOUNITE¤ÈYOUNIZ¤¬¡È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖONE¡ÜWON¡×¤òÈäÏª¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÎÏ¶¯¤¤YOUNITE¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¡ÖChili Pop¡×¤Ç°ìÁØ²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£ÎÏ¶¯¤¯¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¿Ô¤¤è¤¦¤È¤âº£¤³¤Î°ì½Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÅìµþ Let's Go¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
2²óÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡ÖEye Love You¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£VCR¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤â¡£±éµ»¤¬ÆÃ¤Ë¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¦¥ó¥Û¤È¥¦¥Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¦¥ó¥µ¥ó¤Ï¥¦¥Î¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡ÊºÆ¸½¤·¤Æ¡Ë¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¥¦¥Î¤ËµñÀä¤µ¤ìÈá¤·¤ß¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥±¥ß¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖYOUNITE³ÊÉÕ¤±Âç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÎÞ¤â¤í¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°ìÈÖÊÑ²½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢YOUNITE°¦¤¬¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¦¥ó¥Û¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤Ç¤¹¡£YOUNIZ¡¢Çï¼ê¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ó¥µ¥ó¤¬µÒÀÊ¤òº¸±¦¤ËÊ¬¤±¡¢ÁÐÊý¤Î´¿À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ò¶¥¤¦¡ÈYOUNIZ¤Î´¿À¼¥Æ¥¹¥È¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖP.S I Miss You¡×¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢´ÑµÒÀú¤ê¤Î¾å¼ê¤Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î¡ÖÅìµþ¤Î³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤«¤é¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖEVERYBODY¡Êfeat. DJ Juice¡Ë¡×¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®µ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢YOUNIZ¤Î´¿À¼¤â¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢·»¥Á¡¼¥à¤ÈÄï¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¶ÊÅö¤Æ¥²¡¼¥à¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤ò°ì½Ö¤Î²»¤òÄ°¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£Àµ²ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¶Ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤È¤Ï°ã¤¦¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤âÌÌÇò¤¤YOUNITE¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖEye Love You¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£·Á¼°¤ÎVCR¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤Î¡Ö¥Á¥ã¡¦¥Î¥¦¥ë ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¹ðÉ÷¤ÎÆ°²è¤âÎ®¤ì¡¢VCRÃæ¤Ç¤âYOUNIZ¤òÂà¶þ¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢YOUNITE¤Î°¦¤È¹©É×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
VCR¤¬½ª¤ë¤ÈYOUNITE¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¡Ö¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£YOUNITE¤ÈYOUNIZ¤¬¡È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖONE¡ÜWON¡×¤òÈäÏª¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÎÏ¶¯¤¤YOUNITE¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¡ÖChili Pop¡×¤Ç°ìÁØ²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£ÎÏ¶¯¤¯¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬¿Ô¤¤è¤¦¤È¤âº£¤³¤Î°ì½Ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶ÊÃæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÅìµþ Let's Go¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
2²óÌÜ¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë°Ü¤ëÁ°¤Ë¡ÖEye Love You¡×¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£VCR¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î´¶ÁÛ¥È¡¼¥¯¤â¡£±éµ»¤¬ÆÃ¤Ë¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¦¥ó¥Û¤È¥¦¥Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¦¥ó¥µ¥ó¤Ï¥¦¥Î¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤ò¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡ÊºÆ¸½¤·¤Æ¡Ë¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢¥¦¥Î¤ËµñÀä¤µ¤ìÈá¤·¤ß¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥±¥ß¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖYOUNITE³ÊÉÕ¤±Âç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÎÞ¤â¤í¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°ìÈÖÊÑ²½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢YOUNITE°¦¤¬¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£