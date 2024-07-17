¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤µ¤ó°ì¼þ´÷¡õÂç¿ÎÅÄ¸ü£µ£°¼þÇ¯»î¹ç¡¡¥á¥¤¥ó¤ÏÂç¿ÎÅÄ¡¢Ìð¸ýÁÈ-¥É¥ê¡¼¡¢À¾Â¼ÁÈ¤Ë·èÄê
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯°ì¼þ´÷ÄÉÅé¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ØÀîºêÅÁÀâ£²£°£²£´¡Ù¡×¡Ê£¸·î£²£´Æü¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀîºê¡Ë
¡¡ºòÇ¯»àµî¤·¤¿¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷ÄÉÅé¤È¡¢Âç¿ÎÅÄ¸ü¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤ÎµÇ°Âç²ñ¤ÎÂè£³¡Á£·»î¹ç¤È¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÂè£¹»î¹ç¤Î¥«¡¼¥É¤¬£±£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯°ì¼þ´÷ÄÉÅé¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡Ê·Á¼°Ì¤Äê¡Ë¤Ç¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢À¾Â¼½¤ÁÈ¤ÈÂç¿ÎÅÄ¸ü¡¢Íë¿ÀÌð¸ýÁÈ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î·èÄê¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡üÂè£³»î¹ç¡§£±£µÊ¬°ìËÜ¾¡Éé¡¡¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¸¡¢¥é¥à²ñÄ¹¡Ýº´ÌîÄ¾¡¢Ç«¡¹¡ç£Ä¡¥£á¡¥£éÁÈ
¡¡¡üÂè£´»î¹ç¡§£²£°Ê¬°ìËÜ¾¡Éé¡¡¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Á°Çñ¡¢¥ß¥¹¡¦¥â¥ó¥´¥ëÁÈ¡Ý°É¤Á¤ã¤à¡¢¥¬¥¤Ë¤ã¤ó²¾ÌÌÁÈ
¡¡¡üÂè£¶»î¹ç¡§£±£µÊ¬°ìËÜ¾¡Éé¡¡¥Ð¥é¥â¥ó·»Äï¡ÝËâ¶ì¡¦ÅÜÌÄÌç¡¢£ØÁÈ
¡¡¡üÂè£·»î¹ç¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥´¡¢±åÎî¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥¶¡¼¡¢£Í£ò¡¥¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¢ºù°æ¾¢¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÁÈ¡Ý¥¬¥Ã¥ÄÀÐÅç¡¢£È£Á£Ó£Å£Ç£Á£×£Á¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥¯´Øº¬¡¢£Â£É£Ì£Ì£Ù¡¢£Ø¡¢£Ø£ØÁÈ