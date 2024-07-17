¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»³²¼ÃÒµ×¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î15Æü¡Á6·î23Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷266¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦30ÂåÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡Ö»³²¼ÃÒµ×¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1996Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤ËÆþ½ê¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£2008Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºê¹â»ÖÏº¤ò±é¤¸¡¢±éµ»¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº¬¤Ã¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æº£¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Öº´Æ£·ò¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹£Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØROOKIES¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¸î¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÂç¿Í¤·¤¯Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èù¾Ð¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡ØÎø¤ÏÂ³¤¯¤è¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¤¬Äã¤á¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ç¥ÉS¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§»³²¼ÃÒµ×
2°Ì¤Ï¡Ö»³²¼ÃÒµ×¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1996Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤ËÆþ½ê¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÁ¯Îõ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£2008Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¡¢·à¾ìÈÇ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥í¥µ¥®¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºê¹â»ÖÏº¤ò±é¤¸¡¢±éµ»¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§º´Æ£·ò
1°Ì¤Ï¡Öº´Æ£·ò¡×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹£Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ ÅÅ²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØROOKIES¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡Ø¸î¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÂç¿Í¤·¤¯Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èù¾Ð¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¡ØÎø¤ÏÂ³¤¯¤è¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡Ù¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¤¬Äã¤á¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ç¥ÉS¤Ê¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)