2024Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¡Ö»È¤¤Æ»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡ÚºÇ¿·ÈÇ¡Û
ÄÂ¶â¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢2024Ç¯²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÂè60²ó Ponta¾ÃÈñ°Õ¼±Ä´ºº 2024Ç¯6·îÈ¯É½¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡Ä¡Ä33.4¡ó
¡Ú2°Ì¡ÛÎ¹¹Ô¡Ê½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä6.0¡ó
¡Ú3°Ì¡Û¿©ÉÊ¡Ê¤Õ¤À¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä5.1¡ó
¡Ú4°Ì¡Û³°¿©¡Ê¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Û¤«ÀìÌçÅ¹¡Ë¡Ä¡Ä4.9¡ó
¡Ú5°Ì¡Ûºâ·ÁÃùÃß¡Ä¡Ä4.0¡ó
¡Ú6°Ì¡ÛÅê»ñ¿®Â÷¡Ä¡Ä2.8¡ó
¡Ú7°Ì¡Û°áÉþ¡Ä¡Ä2.7¡ó
¡Ú8°Ì¡ÛÎ¹¹Ô¡ÊÆüµ¢¤ê¡Ë¡Ä¡Ä2.4¡ó
¡Ú9°Ì¡Û³ô¼°¡Ä¡Ä2.1¡ó
¡Ú10°Ì¡Û¿©ÉÊ¡Ê¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä1.4¡ó
ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¡Ä9.0¡ó¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä47.2¡ó
2024Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡×¤Ç33.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤â1°Ì¤Ç34.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2021Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤Ï37.1¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï¡¢Ä´ºº³«»Ï°Ê¹ß¡¢°ìÈÖÄã¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¡Ê¤Õ¤À¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤Ç5.1¡ó¡£2022Ç¯²Æ¤Ï6.4¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¡Ö³°¿©¡Ê¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Û¤«ÀìÌçÅ¹¡Ë¡×¤Ï4.9¡ó¡£Á°Ç¯¤Î5.0¡ó¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¡¢¿©¤ÙÊª¡¢³°¿©¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤òÇã¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤â¡¢Åê»ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö25¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä13.9¡ó
¡Ö25¡Á50¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä28.9¡ó
¡Ö50¡Á75¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä24.2¡ó
¡Ö75¡ó°Ê¾å¡×¡Ä¡Ä33.0¡ó
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¡ÖÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤òÍÂÃù¶â¤Ë¤Þ¤ï¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Î¤¦¤ÁÍÂÃù¶â¤·¤¿¤¤¶â³Û¤Î³ä¹ç¤¬¡Ö75¡ó°Ê¾å¡×¤Ï33.0¡ó¡¢¡Ö50¡Á75¡óÌ¤Ëþ¡×¤Ï24.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï57.2¡ó¡¢Ìó6³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÃù¶â¤ÎÍÑÅÓ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯63.0¡ó¡£2°Ì¤Î¡Ö¾Íè¤Î¾ÃÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡Ê½»Âð¹ØÆþ¡¢»Ò¶¡¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ï37.2¡ó¡£3°Ì¤Î¡Ö¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤¬35.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñ¤Ë¤Þ¤ï¤¶¤º¤ËÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â47.2¡ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤¤¿Í¤äÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£·Êµ¤²óÉü¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¿¤Ó¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀè¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¾å¾º¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÊª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò¤Þ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§Ê¡°ì Í³µª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·Âà¿¦¸åFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£½÷À¤ÎFPÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¼¹É®¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ë²è´Æ½¤¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¡°ì Í³µª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¥Ü¡¼¥Ê¥¹»È¤¤Æ»¥é¥ó¥¥ó¥°TOP3¡§ÍÂÃù¶â¡¢Î¹¹Ô¡¢¿©ÉÊ¡Ú2024Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¡Ê3¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡ÖPonta¥ê¥µ¡¼¥Á¡×Ä´¤Ù¡Û
¡Ú2°Ì¡ÛÎ¹¹Ô¡Ê½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä6.0¡ó
¡Ú3°Ì¡Û¿©ÉÊ¡Ê¤Õ¤À¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä5.1¡ó
¡Ú4°Ì¡Û³°¿©¡Ê¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Û¤«ÀìÌçÅ¹¡Ë¡Ä¡Ä4.9¡ó
¡Ú5°Ì¡Ûºâ·ÁÃùÃß¡Ä¡Ä4.0¡ó
¡Ú6°Ì¡ÛÅê»ñ¿®Â÷¡Ä¡Ä2.8¡ó
¡Ú7°Ì¡Û°áÉþ¡Ä¡Ä2.7¡ó
¡Ú8°Ì¡ÛÎ¹¹Ô¡ÊÆüµ¢¤ê¡Ë¡Ä¡Ä2.4¡ó
¡Ú9°Ì¡Û³ô¼°¡Ä¡Ä2.1¡ó
¡Ú10°Ì¡Û¿©ÉÊ¡Ê¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä1.4¡ó
ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡Ä¡Ä9.0¡ó¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä47.2¡ó
2024Ç¯²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡×¤Ç33.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤â1°Ì¤Ç34.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß¡¢11Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2021Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤Ï37.1¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï¡¢Ä´ºº³«»Ï°Ê¹ß¡¢°ìÈÖÄã¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¡Ê½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¡Ë¡×¡Ö¿©ÉÊ¡Ê¤Õ¤À¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¡Ö³°¿©¡×¤È¤â¤Ë¸º2°Ì¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡Ê½ÉÇñ¤òÈ¼¤¦¡Ë¡×¤Ç6.0¡ó¡£Á°Ç¯¤Î8.0¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷¾õ¶·¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÉÇñÎ¹¹Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤¬¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¡Ê¤Õ¤À¤ó¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡Ë¡×¤Ç5.1¡ó¡£2022Ç¯²Æ¤Ï6.4¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4°Ì¤Î¡Ö³°¿©¡Ê¿©Æ²¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤Û¤«ÀìÌçÅ¹¡Ë¡×¤Ï4.9¡ó¡£Á°Ç¯¤Î5.0¡ó¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¡¢¿©¤ÙÊª¡¢³°¿©¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâ·ÁÃùÃß¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢³ô¼°¤È¤â¤ËÁý5°Ì¤Îºâ·ÁÃùÃß¤Ï4.0¡ó¡£2020Ç¯²Æ2.7¡ó¡¢2021Ç¯²Æ3.1¡ó¡¢2022Ç¯²Æ3.6¡ó¡¢2023Ç¯²Æ3.8¡ó¤È¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬4Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6°Ì¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï2.8¡ó¡£2020Ç¯²Æ¤Ï1.1¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯¤Ç¤Ê¤ó¤È2.5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯²Æ¤Ï2.1¡ó¤È2022Ç¯²Æ2.8¡ó¤è¤ê¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯²Æ¤Ï¤Þ¤¿Ìá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿9°Ì¤Î³ô¼°¤â2.1¡ó¤È¡¢Á°Ç¯¤Î2.0¡ó¤è¤êÈùÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤òÇã¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤â¡¢Åê»ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤é¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¡ÖÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡×¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÌó6³ä¡Ú¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¶â³Û¤Î¤¦¤ÁÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¤·¤¿¤¤³Û¤Î³ä¹ç¡ÖPonta¥ê¥µ¡¼¥Á¡×Ä´¤Ù¡Û
¡Ö25¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä13.9¡ó
¡Ö25¡Á50¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä28.9¡ó
¡Ö50¡Á75¡óÌ¤Ëþ¡×¡Ä¡Ä24.2¡ó
¡Ö75¡ó°Ê¾å¡×¡Ä¡Ä33.0¡ó
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¡ÖÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤òÍÂÃù¶â¤Ë¤Þ¤ï¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë³Û¤Î¤¦¤ÁÍÂÃù¶â¤·¤¿¤¤¶â³Û¤Î³ä¹ç¤¬¡Ö75¡ó°Ê¾å¡×¤Ï33.0¡ó¡¢¡Ö50¡Á75¡óÌ¤Ëþ¡×¤Ï24.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÃù¶â¡¦ÍÂ¶â¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï57.2¡ó¡¢Ìó6³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÂÃù¶â¤ÎÍÑÅÓ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯63.0¡ó¡£2°Ì¤Î¡Ö¾Íè¤Î¾ÃÈñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡Ê½»Âð¹ØÆþ¡¢»Ò¶¡¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ï37.2¡ó¡£3°Ì¤Î¡Ö¼ýÆþ¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤¬35.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñ¤Ë¤Þ¤ï¤¶¤º¤ËÍÂÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤â47.2¡ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤¤¿Í¤äÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÈ¾¿ô¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£·Êµ¤²óÉü¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¿¤Ó¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀè¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¾å¾º¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÊª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò¤Þ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§Ê¡°ì Í³µª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·Âà¿¦¸åFP»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£½÷À¤ÎFPÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¼¹É®¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ë²è´Æ½¤¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¡°ì Í³µª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)