¸¶Çú¡Ö¹õ¤¤±«¡×¡¢Ä¹ºê¤âµßºÑÍ×Ë¾¡¡±ç¸î½ä¤êÈ¬¼Ô¶¨µÄ²ñ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë
¡¡¹Åç¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©»Ô¤ÎÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤ÈµÄ²ñµÄÄ¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¹Åç¡¦Ä¹ºê¸¶ÇúÈïÇú¼Ô±ç¸îÂÐºöÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊÈ¬¼Ô¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ï17Æü¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤Î¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÈïÇú¼ÔÇ§Äê¤Î¿·´ð½à¤ÏÄ¹ºê¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¤È±ç¸î¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦µßºÑ¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¸¶Çú¤Ç¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë¿·´ð½à±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢11¼ïÎà¤Î¼ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§ÄêÍ×·ï¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Í×Ë¾¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò³°¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¹ñ¤Î»ØÄêÃÏ°è³°¤ÇÄ¹ºê¸¶Çú¤ËÁø¤¤ÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°åÎÅÈñ½õÀ®¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢¤¬¤ó¤Î¼ïÎàÄÉ²Ã¤òµó¤²¤¿¡£