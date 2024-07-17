Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢Íë¿ÀÌð¸ý¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢À¾Â¼½¤¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¡Ä£¸¡¦£²£´¡ÖÀîºêÅÁÀâ¡×Âç²ñ¥«¡¼¥ÉÈ¯É½
¡¡£¸·î£²£´Æü¤ËÉÙ»ÎÄÌ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀîºê¡ÊµìÀîºêµå¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯£±¼þ´÷ÄÉÅé¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ØÀîºêÅÁÀâ£²£°£²£´¡Ù¡×Âç²ñ¡Ê¸å±ç¡¦Àîºê»Ô¡Ë¤Î°ìÉô¥«¡¼¥É¤¬£±£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡Ö¼ÙÆ»¡×Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¥á¥â¥ê¥¢¥ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬ÌÁÍ§¡¦Íë¿ÀÌð¸ý¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥¹¡×¤Î¾ÝÄ§¡¦¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê£¸£³¡Ë¡¢À¾Â¼½¤¡Ê£µ£²¡ËÁÈ¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¤ÏÂç¿ÎÅÄ¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤é¤Î¡È·»µ®Ê¬¡É¤Ç£²£°£²£³Ç¯£¸·î£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸·î£²£´Æü¡Ë¤Ë»àµî¤·¤¿¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÄÉÅé¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î¤¿¤á¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¡£¡Ö¥É¥ê¡¼¤¬£Æ£Í£×£Å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÅÅÎ®ÇúÇË¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âç¿ÎÅÄ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Ç¤ÎÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀ¾Â¼¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¿©Æ»¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤À¤¬¡¢¡Ö²¶¤¬¥É¥ê¡¼¤ò¼é¤ë¡ª¡×¤È¤Î°¦Äï»Ò¤æ¤¨¤Î·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè£´»î¹ç¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¸Î¶¿¤Î²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡ÖÌÔÆÇÂâ¡×¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Á°Çñ¤µ¤ó¤â»²Àï¡£¡Ö½÷ÈÇ¡¦Âç¿ÎÅÄ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥ß¥¹¡¦¥â¥ó¥´¥ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤ÎÂçË½¤ì¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡£¸¡¦£²£´¡ÖÀîºêÅÁÀâ£²£°£²£´¡×°ìÉôÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢¦Âè£³»î¹ç¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡¡¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¸¡¢¥é¥à²ñÄ¹¡½º´ÌîÄ¾¡¢Ç«¡¹¡ç£Ä¡¥£á¡¥£é
¡¡¢¦Âè£´»î¹ç¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥ß¥ä£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡¡¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼Á°Çñ¡¢¥ß¥¹¡¦¥â¥ó¥´¥ë¡½°É¤Á¤ã¤à¡¢¥¬¥¤Ë¤ã¤ó²¾ÌÌ
¡¡¢¦Âè£¶»î¹ç¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
¡¡¥Ð¥é¥â¥ó·»Äï¡½Ëâ¶ì¡¦ÅÜÌÄÌç¡¢£Ø
¡¡¢¦Âè£·»î¹ç¡¡±Ç²è¡Ö£Â£Õ£Ç£Ó¡×£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó£±£²¿Í¥¿¥Ã¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥´¡¢±åÎî¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥¶¡¼¡¢£Í£ò¡¥¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¢ºù°æ¾¢¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡½¥¬¥Ã¥ÄÀÐÅç¡¢£È£Á£Ó£Å£Ç£Á£×£Á¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥¯´Øº¬¡¢£Â£É£Ì£Ì£Ù¡¢£Ø¡¢£Ø£Ø
¡¡¢¦Âè£¹»î¹ç¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯°ì¼þ´÷ÄÉÅé¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»î¹ç¡¡ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡Ê·Á¼°Ì¤Äê¡Ë
¡¡¥É¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢À¾Â¼½¤¡½Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢Íë¿ÀÌð¸ý